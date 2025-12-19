Extra vikarie personlig assistent över jul och nyår
Vi söker timvikarier över jul och nyår till mitt assistansteam
Jag söker timvikarier som kan arbeta vid behov under jul- och nyårsperioden, då sjukdom och ledigheter kan uppstå i mitt assistansteam. Jag har personlig assistans dygnet runt och bor centralt i Falun med goda bussförbindelser.
Jag är 55 år och tycker om att titta på film och sport. När vädret tillåter vistas jag gärna ute i naturen. Eftersom jag är astmatiker är det viktigt för mig att ha ett städat och välordnat hem.
Som personlig assistent hos mig hjälper du till med det mesta i min vardag, såsom matlagning, städning samt hjälp vid dusch och toalettbesök. Jag kommunicerar med tal och uppskattar samtal, diskussioner och ett gott samarbete med mina assistenter.
Arbetspassen är varierande, och jag söker dig som kan arbeta vardagar och/eller helger under jul och nyår. Ange gärna i din ansökan vilka tider och dagar du har möjlighet att arbeta.
Intervjuer sker löpande via Teams, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
