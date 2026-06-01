Extra Terminalarbetare Till Danx Ab - Kungens Kurva
2026-06-01
Letar du efter ett extrajobb och är redo för nya utmaningar i ett växande företag? Uppskattar du ett fysiskt arbete som kräver noggrannhet, struktur och ett högt tempo? Då är du den vi söker!
DANX är ett ledande transport- och logistikföretag inom reservdelar i Norden som under de senaste åren växt i snabb takt. Vi behöver förstärka vårt team i Kungens Kurva med en energisk och kommunikativ medarbetare som vill bidra till att vår distribution går som planerat. Vi söker dig som är flexibel, proaktiv och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är stresstålig, ansvarstagande och har en stark vilja att lära och utvecklas tillsammans med oss.
För att trivas hos oss behöver du vara van vid att arbeta i högt tempo och kunna hantera olika rutiner och arbetssätt för våra kunder. Tillsammans med drivna kollegor kommer du att underlätta, effektivisera och säkra kvaliteten på vår terminal. Du förväntas arbeta självständigt och strukturerat utifrån uppsatta mål för att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Sedvanligt terminalarbete såsom lossning och lastning av bilar.
Strukturera samt hålla lokalen ren och snygg.
Godssortering & scanning.
Tids- och kvalitetssäkra att vi håller deadlines.
Truckkörning.
Krav för tjänsten:
Grundläggande svenska i tal och skrift.
Truckkort A+B
Meriterande:
Behärska engelska i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av terminalarbete.
Erfarenhet från kvälls-och nattjobb.
Utbildning i ADR 1.3.
DANX erbjuder:
På DANX blir du en del av en familjär arbetsplats där vi värdesätter gott samarbete, engagemang och trivsel. Vi tror att framgång skapas genom att lyssna på våra medarbetare och ge dem möjlighet att påverka. Vi arbetar i en öppen och positiv miljö med fantastiska kollegor och vi är övertygade om att en arbetsplats där man trivs och har roligt leder till både högre lönsamhet och skapar glada medarbetare. Här finns stora möjligheter att växa och utvecklas – det är bara du själv som sätter gränserna!
Om tjänsten:
Tjänsten är en visstidsanställning med varierande arbetstider utifrån verksamhetens behov, vilket innebär att vi inte kan garantera ett visst antal timmar per vecka. Vi söker dig som är flexibel och kan arbeta vid olika tidpunkter på dygnet, främst under kvällar och nätter – både på vardagar och helger. Ange gärna i din ansökan vilka dagar och tider du är tillgänglig att arbeta. För rätt kandidat finns det även goda möjligheter till en framtida deltidsanställning.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Tillträde: Omgående
Arbetsplats: Månskärsvägen 5, 141 75, Kungens Kurva
Vi tar inte emot ansökningar via mejl i linje med GDPR. Alla eventuella frågor om tjänsten kan skickas till vår Terminalchef Abubeker Ali, mailto:abubeker.ali@danx.se
. Vi ber vänligen att inte bli kontaktade av bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
141 75 KUNGENS KURVA
