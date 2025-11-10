Extra terminalarbetare natt sökes till Helsingborg!
2025-11-10
Om tjänsten
Har du en sysselsättning på minst 50%, som studier eller ett annat arbete? Då har du chansen till ett perfekt extra jobb! Vi söker dig som vill arbeta på en välkänd terminal i Helsingborg. Är du en dedikerad lagspelare som gillar fysiskt arbete och trivs med att jobba mot uppsatta mål? Välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
Tjänsten som terminalarbetare innebär framförallt sortering av gods och paket men även lastning och lossning av gods. Truckkörning förekommer också därav ser vi gärna att du som söker innehar truckkort. Då det förekommer en del tunga lyft krävs det att du är fysiskt uthållig. Arbetstiderna kan variera men är främst förlagda mellan 22.00-06.00, söndag-torsdag.
Profil & bakgrund
För att du ska trivas i rollen är du van vid att arbeta i högt tempo, flexibel till olika arbetsuppgifter samt har en positiv attityd. Vidare ser vi att du är noggrann och tar ditt ansvar för att nå uppsatta mål. Periodvis är det högt tryck på terminalen och du bör därför vara bekväm med detta.
Truckkort A + B
Tidigare erfarenhet av lager/terminal är meriterande
Tillgänglighet minst 3 dagar
Annan sysselsättning på minst 50%
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Ansökan till tjänsten ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Loretta loretta@boxflow.com Jobbnummer
9596300