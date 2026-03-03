Extra/Sommarjobb

Tobaksvagnen i Skogar AB / Butikssäljarjobb / Strömstad
2026-03-03


Välkommen till Tobaksvagnen.
Vi driver en godis/dricka/snus/tobaks butik på Svinesunds handelsområde sedan 44 år tillbaka. Vi är idag ca 20-25 anställda och nu behöver vi utvidga vår duktiga personal styrka.
Vi söker dig som är en positiv och driven person.
Då arbetet framförallt är att serva våra kunder och se till så att de alltid är nöjda, krävs att du är duktig att hantera alla människor.
Viktigt att du även är duktig på att driva processen med varuhantering och har lätt för att hitta lösningar.
Arbetet innefattar kundvård, kassa, varuhantering, städ m.m.
Tjänsten är helgextra våren -26 och from ca 15 juni - ca 15 augusti heltid sommarjobb, med chans till extra höst och vinter 2026/27
Välkommen att söka!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: tobaksvagnen@telia.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tobaksvagnen i Skogar AB (org.nr 556520-4145), https://www.tobaksvagnen.se
Svinesunds Handelsområde Skogar 16 (visa karta)
452 60  STRÖMSTAD

Arbetsplats
Tobaksvagnen I Skogar AB

Kontakt
Henric Axelsson
tobaksvagnen@telia.com
0703116737

Jobbnummer
9773884

