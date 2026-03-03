Extra/Sommarjobb
Tobaksvagnen i Skogar AB / Butikssäljarjobb / Strömstad Visa alla butikssäljarjobb i Strömstad
2026-03-03
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tobaksvagnen i Skogar AB i Strömstad
Välkommen till Tobaksvagnen.
Vi driver en godis/dricka/snus/tobaks butik på Svinesunds handelsområde sedan 44 år tillbaka. Vi är idag ca 20-25 anställda och nu behöver vi utvidga vår duktiga personal styrka.
Vi söker dig som är en positiv och driven person.
Då arbetet framförallt är att serva våra kunder och se till så att de alltid är nöjda, krävs att du är duktig att hantera alla människor.
Viktigt att du även är duktig på att driva processen med varuhantering och har lätt för att hitta lösningar.
Arbetet innefattar kundvård, kassa, varuhantering, städ m.m.
Tjänsten är helgextra våren -26 och from ca 15 juni - ca 15 augusti heltid sommarjobb, med chans till extra höst och vinter 2026/27
Välkommen att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: tobaksvagnen@telia.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tobaksvagnen i Skogar AB
(org.nr 556520-4145), https://www.tobaksvagnen.se
Svinesunds Handelsområde Skogar 16 (visa karta
)
452 60 STRÖMSTAD Arbetsplats
Tobaksvagnen I Skogar AB Kontakt
Henric Axelsson tobaksvagnen@telia.com 0703116737 Jobbnummer
