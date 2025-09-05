Extra Skåpbilschaufför - Kvällstid
2025-09-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Är du studerande eller har ett extra jobb, och vill fylla ut din vecka med några kvällspass där du får använda din erfarenhet av att köra skåpbil? Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
I rollen som skåpbilschaufför arbetar du med distribution och hämtning av paket. Arbetsuppgifterna består bland annat av lastning och lossning samt utkörning till företagets kunder.
Arbetstiderna är 16:15-21:00 några kväller veckan beroende på behov. Profil
För att trivas i rollen ser vi att du är flexibel, serviceinriktad och har god arbetsmoral. Du är van vid att arbeta självständigt, men trivs också med kundkontakt och att vara en viktig del i distributionskedjan.Kvalifikationer
Har annan sysselsättning på minst 50% (student, annat jobb)
B-körkort
Svenska i tal & skrift
Fyllt 18 år
Vi gör utdrag ur belastningsregistret
Meriterande
Tidigare erfarenhet som chaufför eller inom distribution
Lokalkännedom i Borås
Truckkort
När du blir en del av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Karol Doyo. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Borås AB
(org.nr 556946-6658) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se Jobbnummer
9495393