Extra Servitriser Servitörer Till Uddevalla Koch Extrapersonal
M.D Uddevalla AB / Servitörsjobb / Uddevalla Visa alla servitörsjobb i Uddevalla
2026-01-03
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M.D Uddevalla AB i Uddevalla
Just nu söker vi efter extra serveringspersonal till KOCH i Uddevalla.
På KOCH vill vi skapa en upplevelse utöver det vanliga.
Vår restaurang erbjuder en elegant meny med säsongens bästa råvaror.
Låt oss ta er på en smakresa som du kanske inte har upplevt tidigare i Uddevalla.
Tillsammans med service i toppklass och en varm, familjär miljö skapar vi en plats för alla tillfällen.
SERVIS
Vi söker dig som brinner för service, mat och dryck i kombination.
Att leverera det lilla extra, samt ge gästen en unik upplevelse i varje besök.
Hos oss kommer vi uppdatera menyer ofta och jobba utefter säsongens tillgångar.
Du skall vara serviceinriktad, stresstålig och positiv.
Vi ser helst att du har minst tre års erfarenhet inom service.
Anställningsform: timanställning helger, kvällar och luncher
Arbetstider: Lunch/Kväll/Helger Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: victor@restaurangkoch.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan servitris KOCH". Arbetsgivare M.D Uddevalla AB
(org.nr 556576-4494)
Kochska Gränden 2 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Arbetsplats
Mat & Dryck Uddevalla AB Jobbnummer
9668249