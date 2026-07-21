Extra Servitör/Servitris
Brunchoteket Linné AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-07-21
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Vi söker extra personal till vårt team!
Vill du bli en del av ett härligt team där service, gemenskap och högt tempo står i fokus? Vi söker nu extra personal som kan hoppa in vid behov, främst dagtid.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering med bordsservice.
Trivs i ett högt tempo och alltid sätter gästens upplevelse i första rummet.
Är flexibel och kan arbeta extra vid behov, främst dagtid.
Gillar att samarbeta och bidra till en positiv stämning i teamet.
Erfarenhet av kaffe/baristaarbete är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder:
Arbete i ett växande och energiskt brunchkoncept.
Kollektivavtal.
Ett härligt gäng med fokus på gemenskap och service.
Möjlighet till fler arbetspass och utökade timmar för rätt person.
Vi söker dig som brinner för service och vill vara med och skapa en härlig upplevelse för våra gäster – varje dag.
Skicka in din ansökan och ange referensen "Extrapersonal". Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: karin@brunchoteket.com Arbetsgivare Brunchoteket Linné AB
(org.nr 556904-1527)
Linnegatan 56 (visa karta
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413 08 GÖTEBORG Arbetsplats
Brunchoteket Jobbnummer
10008703