Extra servispersonal med stor servicekänsla

Fraiche Catering & Arrangements I Stockholm AB / Servitörsjobb / Danderyd
2025-09-24


Vi söker nu engagerad och erfaren extrapersonal till vårt team. Viktigt att du har hjärtat på det rätta stället och brinner för att ge våra gäster en fantastisk upplevelse.

Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet från servicebranschen
Är flexibel och kan/har möjlighet att hoppa in vid behov
Har en positiv inställning och ett genuint intressesfär att hjälpa andra

Hos oss får du möjlighet att vara en del av ett härligt arbetslag där vi värdesätter gemenskap och samarbete. Om du är redo att ta dig an nya utmaningar och bidra till vår framgång så tveka inte att höra av dig!
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: jobb@fraichecatering.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extra servis".

Arbetsgivare
Fraiche Catering & Arrangements i Stockholm AB (org.nr 556619-7975)

Arbetsplats
Fraiche Catering AB

Jobbnummer
9523842

