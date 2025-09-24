Extra servispersonal med stor servicekänsla

Vi söker nu engagerad och erfaren extrapersonal till vårt team. Viktigt att du har hjärtat på det rätta stället och brinner för att ge våra gäster en fantastisk upplevelse.
Vi ser gärna att du: Har erfarenhet från servicebranschen Är flexibel och kan/har möjlighet att hoppa in vid behov Har en positiv inställning och ett genuint intressesfär att hjälpa andra
Hos oss får du möjlighet att vara en del av ett härligt arbetslag där vi värdesätter gemenskap och samarbete. Om du är redo att ta dig an nya utmaningar och bidra till vår framgång så tveka inte att höra av dig! Varmt välkommen med din ansökan!