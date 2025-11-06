Extra Servicetekniker på Smartify i Göteborg
2025-11-06
Har du ett genuint teknikintresse och brinner för att leverera bästa möjliga service? Är du den person som släkt och vänner vänder sig till när tekniken strular? Vill du vara med i vårt arbete för att göra Sverige smartare? Då kan du vara Smartifys nya servicetekniker i Göteborg med omnejd.
Som servicetekniker hos Smartify blir ditt uppdrag att hjälpa privatpersoner och företag med att få ordning på sin digitala teknik. Du tar dig runt i servicebil och genomför uppdrag i kunders hem och ute hos företag. Vi erbjuder dig ett självständigt och varierande arbete med möjlighet till utveckling och eget ansvar.
Installation, konfigurering och felsökning av smart teknik i privata hem samt på företag inom teknikområden:
Datorer och kringutrustning
Nätverk och nätverksutrustning
TV- och ljudanläggningar, inklusive montage på vägg
Aktivering och konfigurering av bredbandstjänster i hushåll, exempelvis routers, Wi-Fi-nät, TV-utrustning och bredbandstelefoni
Montering av kanalisation och kabeldragning för nya bredbandsuttag
Digitala lås & larm
Försäljning, installation och konfigurering av mjukvara och hårdvara
Vad söker vi hos dig?
Som person är du social och tycker om att träffa nya människor.
Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och gillar att arbeta självständigt och med eget ansvar.
Du har en bred teknisk kompetens, är en sann teknik-entusiast, praktiskt lagd och älskar att lära dig nya saker.
Du har goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som i skrift.
Manuellt B-körkort är ett krav.
Tjänsten är en deltidsanställning och går perfekt att kombinera med studier eller annat deltidsjobb. Timmarna är förlagda under dagtid, kvällar och helger men vi är flexibla och vi bokar arbetstider utifrån vad som passar oss tillsammans.
Observera att servicebilen som används i arbetet är stationerad i Göteborg, vilket innebär att du hämtar och lämnar den där. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
https://smartify.se/
Smartify Jobbnummer
