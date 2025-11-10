Extra säljare till Uppsalabutiken
2025-11-10
Så här jobbar vi:
Vi är först och främst säljare som levererar hög servicenivå. Hos oss ska våra kunder känna sig välkomna, sedda och hörda.
Vi guidar och hjälper alla våra kunder, och vi lägger stor vikt på att vara förtroendeingivande, engagerade och ödmjuka säljare.
Vi har tydliga gemensamma mål med vår framtida försäljning, strävar ständigt efter att utveckla våra säljaregenskaper och jobbar alltid med personlig styling.
Vi är positiva, resultatinriktade och entusiasmerande med starkt eget driv. Vi jobbar nära i ett mindre team, är flexibla och stöttar varann.
För att trivas hos oss tror vi att du:
Är engagerad i ditt jobb, trivs med att ha ansvar, har förmågan att skapa både nära och långsiktiga kundrelationer.
Gillar att jobba självständigt i oftast högt tempo, och ser utmaningar som både roliga och spännande i vardagen.
Är noggrann, kreativ, strukturerad och du uppskattar en arbetsdag med varierande arbetsuppgifter.
Har erfarenhet av sälj i klädbutik och känner stor glädje i mötet med människor som vill bli inspirerade till att komplettera sin garderob.
Tjänsten extra vid behov samt deltid för sommaren med ersättning enligt gällande kollektivavtal. Arbetstiderna varierar och inkluderar både vardagar samt vissa helger. Vid semester tillfaller ev. fler t/v.
Känner du att du vill bli en i teamet och att ovan stämmer in på dig?
Då är du välkommen med din kortfattade ansökan samt foto till britt-marie@rabalder.se
Tidigare erfarenhet av försäljning i klädbutik är ett krav och din personliga lämplighet värdesätts högt i rekryteringsprocessen. Rökfri samt talar flytande svenska och engelska. Urval sker löpande så vänta inte med att söka.
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
