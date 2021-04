Extra receptionist sökes till vår bemanningspool - AB Bemanningskontoret RT i Sverige - Receptionistjobb i Kristianstad

AB Bemanningskontoret RT i Sverige / Receptionistjobb / Kristianstad2021-04-072021-04-07Nu söker vi dig som vill jobba som receptionist hos våra företagskund i centrala Kristianstad.Vi behöver utöka vår bemanningspool och söker personal som har annan sysselsättning och som vill komplettera med extra timmar. Du blir bokad till våra företagskunder på korta och långa uppdrag i Helsingborg. Vi värdesätter flexibilitet då vi har hög servicegrad mot våra kunder. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan vara att ta emot besökare i deras reception, administration och posthantering samt liknande kontorsgöra. Arbetstiderna är förlagda under vardagar och dagtid.Vi önskar också att du ser detta som ett långsiktigt arbete och har möjlighet att jobba mer under sommarenVi söker dig som stämmer in på följande:Du är serviceminded och har en härlig positiv personlighet. Du trivs när du känner dig behövd. För det är viktigt för oss!Som person är du lättlärd, gillar service och är en glädjespridare.GymnasieutbildningSvenska och engelska i tal och skriftTidigare erfarenhet av service och gästbemötandeDu är en flexibel vikarie och tjänsten innebär även att du blir inbokad på arbete med kort varsel, ibland samma morgon, därför ser vi gärna att du är morgonpigg.Låter denna tjänst som något för dig?Skicka in ditt CV tillsammans med en motivering om varför du hade passat bra hos oss. Ange också din idag huvudsakliga syssla såsom, studier, eget företag eller annat. Märk din ansökan med "Extrajobb Kristianstad"Du blir anställd hos Bemanningskontoret och blir uthyrd till våra kund i Kristianstad.Du skickar din ansökan till info@bemanningskontoret.se då vi ej använder oss av länken. Vi sparar ej ditt cv efter avslutad rekryteringsprocess.Välkommen med din ansökan!BemanningsKontoret är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och utmärker oss i vårt engagemang för kund och medarbetare. Verksamheten präglas av flexibilitet, lyhördhet och service och vi tror på kvalitet, personlig dialog och att ha ett nära samarbete med våra kunder och personal. Läs mer på vår hemsida www.bemanningskontoret.se. Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-15AB Bemanningskontoret Rt i Sverige5676382