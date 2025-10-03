Extra personal till vår guldsmedsbutik
Öbergs Guldsmedsaffär i Hudiksvall AB / Butikssäljarjobb / Hudiksvall
2025-10-03
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Är du en person som tycker om att möta människor, har butiksvana och vill arbeta lite extra?
Är du en person som tycker om att möta människor, har butiksvana och vill arbeta lite extra?
Vi söker nu en butikssäljare vid behov till vår guldsmedsbutik.Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Detta är en behovsanställning, i snitt 1-2 dagar i veckan, med fler arbetspass vid högtider som exempelvis jul. Tjänsten passar dig som redan har en annan sysselsättning, eller dig som kanske lämnat heltidsarbetet bakom dig men fortfarande vill ha ett socialt och meningsfullt arbete då och då.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av butiksarbete eller liknande serviceyrke
Är pålitlig, flexibel och självgående
Har lätt för att ta till dig nya rutiner
Har ett gott öga för detaljer och noggrannhet
Har intresse för smycken och vackra saker
Är trygg och har ett bra säkerhetstänk
Tycker om kundkontakt och att ge god service
Vi erbjuder
Ett trevligt arbetslag i en personlig och traditionell guldsmedsbutik
Arbete som kombinerar service, rådgivning och försäljning
Flexibilitet och möjlighet att arbeta extra när det passar både dig och ossSå ansöker du
Låter det som något för dig?
Skicka gärna några rader om dig själv och varför du tror att du skulle passa hos oss, tillsammans med ditt CV, till [hudiksvall@obergsguld.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: hudiksvall@obergsguld.se Arbetsgivare Öbergs Guldsmedsaffär i Hudiksvall AB
(org.nr 556072-6720)
Storgatan 27
)
824 30 HUDIKSVALL Arbetsplats
Öbergs Guldsmedsaffär i Hudiksvall Jobbnummer
9538410