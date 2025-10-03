Extra personal till vår guldsmedsbutik

Öbergs Guldsmedsaffär i Hudiksvall AB / Butikssäljarjobb / Hudiksvall
2025-10-03


Är du en person som tycker om att möta människor, har butiksvana och vill arbeta lite extra?
Vi söker nu en butikssäljare vid behov till vår guldsmedsbutik.

Om tjänsten
Detta är en behovsanställning, i snitt 1-2 dagar i veckan, med fler arbetspass vid högtider som exempelvis jul. Tjänsten passar dig som redan har en annan sysselsättning, eller dig som kanske lämnat heltidsarbetet bakom dig men fortfarande vill ha ett socialt och meningsfullt arbete då och då.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av butiksarbete eller liknande serviceyrke

Är pålitlig, flexibel och självgående

Har lätt för att ta till dig nya rutiner

Har ett gott öga för detaljer och noggrannhet

Har intresse för smycken och vackra saker

Är trygg och har ett bra säkerhetstänk

Tycker om kundkontakt och att ge god service

Vi erbjuder
Ett trevligt arbetslag i en personlig och traditionell guldsmedsbutik

Arbete som kombinerar service, rådgivning och försäljning

Flexibilitet och möjlighet att arbeta extra när det passar både dig och oss

Så ansöker du
Låter det som något för dig?
Skicka gärna några rader om dig själv och varför du tror att du skulle passa hos oss, tillsammans med ditt CV, till [hudiksvall@obergsguld.se]. Vi ser fram emot att höra från dig!

Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: hudiksvall@obergsguld.se

Arbetsgivare
Öbergs Guldsmedsaffär i Hudiksvall AB (org.nr 556072-6720)
Storgatan 27 (visa karta)
824 30  HUDIKSVALL

Arbetsplats
Öbergs Guldsmedsaffär i Hudiksvall

Jobbnummer
9538410

