Extra personal till Söderhamn veckor och helger

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Pågen Färskbröd AB / Fordonsförarjobb / Söderhamn Visa alla fordonsförarjobb i Söderhamn
2026-07-24
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Vikarierande /lördags Säljare / Distributör till Pågen i Söderhamn/Bollnäs
Pågen söker nu en vikarierande Säljande Distributör för vikariat och snabba inhopp vid behov ni med B kort C-körkort är meriterande . Då blir du en del Sveriges största säljkår som varje dag förser landets butiker och konsumenter med färskt bröd.
Vad erbjuder vi dig?
Du erbjuds ett roligt, självständigt och resultatinriktat vikariat där du blir en del av ett engagerat team med stark gemenskap. Du får ett socialt, händelserikt och varierande arbete med välkända produkter som Lingongrova, Pågenlimpa och Gifflar. Ditt arbete innebär frihet men även stort ansvar, och du kommer tillhöra ett starkt och framgångsrikt familjeföretag som har en ständig vilja att utvecklas.
Vad innebär rollen?
I ditt arbete i Pågens säljkår är ditt övergripande ansvar att besöka våra kunder och butiker och förse dem med våra färska kvalitetsprodukter. Du blir en del av ett engagerat team men arbetar självständigt med målet att driva försäljningen i de butiker du ansvarar för. Du får ett vikariejobb som är både omväxlande, rörligt och roligt då det innehåller variation mellan såväl sälj- som distributionssysslor. Du har många kontaktytor, främst med de kunder du besöker, men även med dina kollegor. Med fokus på affären och resultatet delar vi viljan att bli lite bättre varje dag.
• Besöka våra kunder för att fylla på med våra färska produkter.
• Skapa förutsättning för en god försäljning i butik.
• Planera och genomföra säljaktiviteter/kampanjer samt följa upp resultat.
Tjänsten är ett vikariat med tillträde snarast 23/8 2026
Vem är du?
Som vikarie hos oss är det viktigt att du kan jobba vissa kvällar/helger/X antal dagar i veckan - obs! Stryk det som ej relevant]
För att lyckas och trivas behöver du vara social och tycka om en varierad och händelserik dag där du får ta stort eget ansvar. Du är lyhörd och har lätt för att bygga förtroende och drivs av att jobba mot uppsatta mål och att skapa resultat. Du behöver vara flexibel och ha god planeringsförmåga och struktur med fokus på kvalitet och effektivitet i alla delar av ditt arbete.
Du kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift och tjänsten förutsätter att du har B- eller C-körkort, Väldigt meriterande (YKB).Förarar kort Giltiga Vi ser gärna att du har erfarenhet av butiks- och försäljningsarbete, gärna inom livsmedel.
Sök!
Om du söker ett vikarie jobb och detta låter intressant så är du varmt välkommen med din ansökan senast 23/8 2026 . För information om tjänsten är du välkommen att kontakta sälj planerare Pär på mejl par.eriksson@pagen.se
Om Pågen
På Pågen bakar vi med kärlek – det handlar om att ha en omsorg om råvaror och produkter, medarbetare, konsumenter och om våra gemensamma resurser. Pågen är ett familjeföretag i femte generationen och är Sveriges ledande bageri med produkter inom förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd. Med två bagerier där duktiga bagare bakar dag som natt, och med Sveriges största säljkår, förser Pågen varje dag både exportmarknader och landets butiker med färskt bröd. Mer information hittar du på www.pagen.se
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, upphör: 2026-08-23 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pågen Färskbröd AB
(org.nr 556082-4350)
Box 8143 (visa karta
)
200 41 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pågengruppen AB, Pågen Färskbröd AB Kontakt
Säljplanerare
Pär Eriksson par.eriksson@pagen.se Jobbnummer
10011268