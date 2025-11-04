Extra personal till reception och boknings team!
2025-11-04
Extra Receptionist & Bokning - Sky Hotel Apartments & Vander Apartments
Tjänst: Receptionist & Bokning (Timanställning)
Plats: Linköping
Vi på Sky Hotel Apartments och Vander Apartments söker en serviceinriktade och lösningsorienterad person till vår reception. Tjänsten är en timanställning och vi söker dig som trivs med att arbeta i en dynamisk miljö där du får möta nya människor både via telefon och ansikte mot ansikte. Hos oss får du vara en del av ett härligt team där du kommer att spela en viktig roll för att våra gäster får en fantastisk upplevelse under sin vistelse.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Som receptionist och bokare kommer du att vara första kontaktpunkt för våra gäster, både på telefon och i receptionen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Ta emot och hantera bokningar via vårt bokningssystem
Ge gäster information om våra lägenheter och tjänster
Välkomna gäster vid in- och utcheckning och säkerställa en smidig incheckning/utcheckning
Hantera betalningar och fakturering
Svara på frågor och ge högklassig service både via telefon och mejl
Hantera eventuella klagomål och lösa problem snabbt och effektivt
Arbeta i team med övrig reception och kollegor på fastigheterna
Under vissa perioder hjälpa till med administrativa uppgifter och andra förekommande arbetsuppgifter
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av arbete inom reception eller kundtjänst (meriterande)
Är lösningsorienterad och har förmåga att hantera stressiga situationer på ett professionellt sätt
Har god teknisk förståelse, gärna erfarenhet av bokningssystem och datorsystem
Är kommunikativ, serviceinriktad och trivs med att möta nya människor
Talar och skriver svenska och engelska flytande, andra språk är meriterande
Har B-körkort
Har ett gott tålamod och en positiv attityd, även i utmanande situationer
Kan arbeta självständigt men också i ett team
Vi erbjuder:
Timanställningar i ett omväxlande och roligt arbete där du träffar människor från hela världen
En flexibel arbetsmiljö där vi arbetar nära varandra som ett team
Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom hotell- och fastighetsbranschen
En arbetsplats där service och kvalitet alltid står i fokusSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev via e-post till pia.sejmyr@vanderapartments.com
senast 4/12. Märk din ansökan med " Extra Receptionist & Bokning Sky Hotel Apartments & Vander Apartments".
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: pia.sejmyr@vanderapartments.com Arbetsgivare Skyotel AB
(org.nr 556757-3216)
Tornbyvägen 1 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skyotel AB Kontakt
Team leader Front Desk
Pia Sejmyr pia.sejmyr@vanderapartments.com Jobbnummer
9589054