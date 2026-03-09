Extra personal till min personliga assistent grupp
2026-03-09
Inför sommaren och hösten söker jag nu timmisar/inhoppare till min assistentgrupp.
Passen är främst vardagar från 7 på morgonen till 19 på kvällen. Men tiderna kan vara varierande.
Jag bor med min man i Kallhälls Villastad i Järfälla. Jag är jurist och jobbar som juridisk rådgivare på Neuroförbundet. Jag gillar allt från samhällsfrågor, hushållssysslor, god mat och kläder. Att åka ut på en biltur och hitta något mysigt ställe att äta på tillhör också det som lyser upp tillvaron.
Detta är ett perfekt jobb för dig som studerar på deltid eller på distans eller arbetar med något där du har fria tider, och vill dryga ut kassan med extratider hos mig. Jag behöver hjälp med allt praktiskt och alla nära och grundläggande behov, men också assistans med att plocka fram kontorsmaterial, vara med och shoppa, laga mat tillsammans, sminka och så vidare.
Pga arbetets natur tar jag enbart emot kvinnliga sökande. Det är jättebra om du har bil och körkort för då är det enklare för dig att ta dig till och från jobbet och att vi kan använda min bil, men det är inget krav.
Du som brukar passa bäst hos mig är mellan 18 och 50 år. Du är glad och har en känsla för service. Är lugn, gärna social men kan vara i bakgrunden när det behövs och kan ta instruktioner. Stämningen mellan oss brukar vara positiv och avslappnad och vi brukar ha roligt tillsammans. Det uppstår pauser i arbetet då jag sitter i möten eller arbetar med ngt. Då finns utrymme att läsa/surfa/plugga/handarbeta för dig.
Mejla mig gärna CV och personligt brev:maria.assistent@proton.me
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
