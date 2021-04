Extra personal till kyllager Fred-Lörd - Logent AB - Lagerjobb i Bjuv

Logent AB / Lagerjobb / Bjuv2021-04-13Nu söker vi dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och vill arbeta extra fredagar 18.00-00.00 och lördagar 15.00-00.00 på ett fartfyllt arbete i Bjuv.2021-04-13Kanske studerar du, driver egen verksamhet eller har en annan sysselsättning på deltid som gör att du vill bli en del av vår arbetsstyrka.Tjänsten är ett konsultuppdrag där du arbetar fysiskt i ett kylt livsmedelslager. Arbetsuppgifterna innebär plock och pack samt kvalitetskontroller av livsmedel.Hellofresh är ett snabbväxande företag inom foodtech och e-handel.Vår verksamhet ska tillsammans med kund präglas av hög kvalitet och flexibilitet. Personlig inställning och motivation är minst lika viktigt som erfarenhet. Vår vision är alltid att sätta kunden och kundens önskemål i centrum.Vi söker dig som vill arbeta 1-2 dagar i veckan och har erfarenhet av livsmedelsproduktion samt trivs i att arbeta i en fartfylld miljö. För att lyckas i rollen ska du vara flexibel, ansvarstagande och ha ett öga för detaljer. Vidare ser vi även att du har en känsla för kvalitet och har en god arbetsmoral. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är prestigelös och inte är rädd för att ta i. Som konsult är du Logents ansikte utåt och representerar oss på ett professionellt sätt.Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (studier, annat arbete, eget företag)Behärskar svenska i tal och skriftB Körkort och tillgång till bilMeriterande:Arbetslivserfarenhet inom livsmedelsindusproduktionOm LogentLogent är en oberoende tjänsteleverantör inom logistik med ett heltäckande erbjudande inom Supply Chain Management. Vårt erbjudande innefattar tjänster och branschlösningar inom våra tjänsteområden Logistik, Bemanning, Hamn & Hub och Kompetens. Logent finns representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge med ca 3000 anställda. Under 2019 omsatte Logent ca 1,5 miljarder SEK.Vi är måna om våra anställda och erbjuder alla medarbetare försäkringar och marknadsmässiga löner. För dig som vill prova på att arbeta i Norge eller kan tänka dig att arbeta vid någon av de andra orterna där Logent finns representerade i Sverige så har vi på Logent många roliga uppdrag att erbjuda, vi ser gärna att våra anställda utvecklas inom koncernen!Om ansökanTjänsten skall tillsättas omgående och rekryteringsarbetet sker löpande. Du ansöker om tjänsten via annonsen, vi behöver ditt CV och intyg på bisyssla. Går du sedan vidare i processen får du möjlighet att komma till Logent för att träffa ansvarig rekryterare på en personlig intervju.Vi tar inte emot ansäkningar via telefon eller mail så vi ber dig att ansöka via länken.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid 50% Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-16Logent AB5688687