Extra personal till italienska vinprovningar
Samantha Öberg AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-06-24
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Al Dente Vino fortsätter att växa, både i Stockholm och Göteborg, och vi söker nu fler engagerade personer som vill vara med och skapa minnesvärda vinupplevelser för våra gäster. Hos oss blir du en del av Al Dente-familjen – ett varmt, kreativt och passionerat team som älskar italiensk mat-, vin- och kulturglädje.
Vi anordnar flera vinprovningar i veckan och söker nu drivna assistenter som vill stötta vår vinexpert i att guida gäster genom Italiens fantastiska vinregioner. Det här är en möjlighet att utvecklas, inspirera och samtidigt fördjupa din egen kunskap om italienska viner.
Vem söker vi?
Vi tror att du är någon som:
Har god kunskap om italienska viner och vill fortsätta lära dig mer
Är passionerad, nyfiken och tycker om att sprida glädje och inspiration
Trivs med att möta människor och skapa härliga upplevelser
Vill arbeta extra på kvällar och helger
Söker ett flexibelt extrajobb som går att kombinera med studier eller annat arbete
Din formella titel spelar ingen roll – det viktiga är att du har rätt känsla, rätt kunskap och en genuin kärlek till Italien och vin.
Intern utbildning
För att du ska känna dig trygg och redo börjar du med en intern utbildning på fyra veckor. Här får du lära dig våra koncept, våra arbetssätt och hur vi skapar den unika Al Dente-upplevelsen som våra gäster återkommer till.
Arbetstid
Extra vid behov, främst kvällar och helger.Publiceringsdatum2026-06-24Om företaget
Al Dente Vino är en del av Al Dente Stockholm – Nordens största aktör inom matlagningsbaserade upplevelser. Varje år välkomnar vi över 50 000 gäster som lagar mat, provar vin och skapar minnen tillsammans i våra studios.
Vi erbjuder matlagningsupplevelser, vinprovningar och skräddarsydda event för både företag och privatpersoner. Med flera verksamheter i Stockholm och nu även i Göteborg fortsätter vi att växa och utvecklas. Hos oss är varje detalj genomtänkt och varje möte viktigt.
Vi är ett passionerat team som älskar mat, vin, service och människor – och nu söker vi dig som vill vara med och lyfta våra vinprovningar till nästa nivå.Så ansöker du
Känner du att det här är rätt för dig, skicka din ansökan senast 24 Juli och berätta varför du vill bli en del av vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: recruiting@aldentestockholm.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vinprovningar Stockholm". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Samantha Öberg AB
(org.nr 556868-4517)
Alströmergatan 45 (visa karta
)
112 47 STOCKHOLM Jobbnummer
9977866