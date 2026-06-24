Extra personal till Industriverksamhet
Uniflex AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-06-24
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, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Om tjänsten OBS! Krav för denna tjänst: Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (studier, annat arbete eller eget företag).
Vi söker nu timanställda/vid behovsanställda till uppdrag inom industri i Söderköping.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat montering, maskinövervakning och enklare produktion. Det är ett perfekt tillfälle för dig som vill få in en fot i industrin och bygga erfarenhet inom tillverkningsbranschen.
Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda till dag, kväll eller natt. Uppdragen kan sträcka sig från enstaka dagar till bokningar på upp till två veckor, beroende på behov.
Arbetsuppgifter •Montering av komponenter och produkter
•Maskinövervakning och enklare maskinhantering
•Kvalitetskontroller och efterarbete
•Övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter inom produktion
Vem är du? Som person är du flexibel, noggrann och har en god arbetsmoral. Du trivs i en praktisk roll och är inte rädd för att ta i när det behövs. Har du ett intresse för teknik eller en bakgrund inom exempelvis fordon, el eller lantbruk ser vi det som ett stort plus.
Krav: •Annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 % •Goda kunskaper i svenska
Meriterande: •Traverskort •Truckkort •Tidigare erfarenhet av industrijobb
Vi arbetar löpande med urval och tillsättning till vår pool. Då annonsen avser framtida behov kan återkoppling dröja och annonsen komma att ligga ute under en längre period.
Välkommen in med din ansökan!
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7965528-2069028". Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Södra Grytsgatan 4 (visa karta
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602 33 NORRKOPING Jobbnummer
9977364