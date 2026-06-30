Extra personal som arbetsmarknadskoordinator till Framtidshubben
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-06-30
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Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
Vill du bidra till att fler människor får möjlighet att försörja sig genom arbete, studier eller eget företagande?
Göteborgs Stadsmission söker nu tre arbetsmarknadskoordinatorer för timanställning till Framtidshubben – en samverkansplattform där invånaren står i fokus.
OM OSS
Framtidshubben är en lokal mötesplats där människor får stöd på vägen till arbete, studier eller entreprenörskap. Genom nära samverkan mellan Göteborgs Stadsmission, AB Framtiden, Göteborgs Stad och lokala aktörer arbetar vi för att skapa framtidstro, delaktighet och egen försörjning.
Vår gemensamma vision är att fler göteborgare ska kunna försörja sig själva och att Göteborg år 2030 inte ska ha några särskilt utsatta områden.
Framtidshubbarna finns i Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet, Biskopsgården och Frölunda.
OM TJÄNSTEN
Som arbetsmarknadskoordinator möter och coachar du invånare utifrån deras individuella förutsättningar och mål. Du stöttar människor på vägen mot arbete, studier eller eget företagande och bidrar till att skapa nya möjligheter genom samverkan och nätverk.
I rollen kommer du bland annat att:
Coacha och vägleda individer mot arbete, studier eller entreprenörskap.
Planera, genomföra och delta i aktiviteter inom Framtidshubben.
Samordna samarbeten med företag, myndigheter, utbildningsaktörer och civilsamhället.
Bidra till att utveckla verksamheten och skapa nya vägar till egen försörjning.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
Möjlighet att bidra till social hållbarhet i Göteborg.
Ett engagerat team med stort samhällsengagemang.
Flexibilitet genom timanställning vid behov.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har en akademisk utbildning eller som studerar till exempelvis statsvetare, personalvetare, beteendevetare, studie- och yrkesvägledare, arbetsterapeut eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Som person är du:
Kommunikativ och relationsskapande
Flexibel och lösningsorienterad
Trygg i mötet med människor i förändring
Engagerad i samhällsfrågor och social hållbarhet
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av samverkan mellan offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv
Har arbetat i socialt utsatta områden
Har erfarenhet av entreprenörskap eller förändringsarbete
Talar fler språk utöver svenska och engelska
PRAKTISK INFORMATION
Anställningsform: Timanställning vid behov.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister är ett krav innan anställning kan erbjudas.Publiceringsdatum2026-06-30Kontaktuppgifter för detta jobb
Cecilia Wihlborg, enhetschef
📧 cecilia.wihlborg@stadsmissionen.org
📞 0731-48 19 01
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst.
Läs mer om vår värdegrund här Om oss - Göteborgs stadsmission
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission?
Hemsida: www.stadsmissionen.org
Facebook: www.facebook.com/GbgStadsmission/
Linkedin: https://se.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission
Instagram: @gbgstadsmission @stadsmissionenssecondhand_gbg @restaurangsvinn
Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete?www.stadsmissionen.org/ge-stod/.
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Göteborgs Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB
(org.nr 556746-3038), https://www.stadsmissionen.org/
Första Långgatan 28B (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Stadsmission Kontakt
Cecilia Wihlborg cecilia.wihlborg@stadsmissionen.org 0731481901 Jobbnummer
9985750