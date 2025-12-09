Extra personal sökes till Medborgarhuset i Eslövs kommun
2025-12-09
Vi söker dig som vill jobba extra - perfekt för dig som är student, pensionär eller dig som vill ha ett flexibelt jobb på timmar!
Ditt uppdrag
Vi letar efter någon som vill bli en del av vårt team och som kan hoppa in när vi har arbetstoppar, eller extra behov vid större evenemang.
Hos oss kan arbetsuppgifterna variera, du kan få hjälpa till med:
• Disk och servering
• Möblering inför och efter evenemang
• Allmänt fix och iordningställande av lokaler
Din erfarenhet
Det viktigaste för oss är att du
• Kommer i tid och tar ansvar för dina uppgifter
• Hjälper till där det behövs, oavsett uppgift, och bidrar till en god laganda
• Möter både gäster och kollegor vänligt
• Inte rädd för att ta i när det behövs.
Erfarenhet är ett plus, men ingen nödvändighet - vi lär gärna upp dig!
Vi erbjuder
• Ett omväxlande och roligt extrajobb
• Härliga kollegor
• En fantastisk plats att arbeta påPubliceringsdatum2025-12-09Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Eslövs kommun
Enhetschef
Enhetschef: Andreas Sköld
Andreas.Skold@eslov.se
