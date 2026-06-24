Extra personal sökes löpande
Uniflex AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-06-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vi söker nu flera extra arbetare vid behov till vår verksamhet. Detta passar dig som redan har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, till exempel studier eller deltidsarbete, och vill arbeta extra när behov uppstår.
Arbetsuppgifter Hos oss kan arbetsuppgifterna variera beroende på uppdrag och kompetens. Vi söker därför personer inom flera olika områden, bland annat:
• Lagerarbete * Truckkörning * Administration * Industriarbete * Montering * Svetsning * Maskinkörning * Snöskottning * Yttreskötsel * C & CE chaufför
Vem är du? Vi söker dig som: * Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller deltidsjobb) * Är flexibel och kan arbeta vid behov * Är ansvarstagande och trivs i olika typer av arbetsmiljöer * Har relevant erfarenhet eller intresse inom något av områdena ovan
Truckkort, svetskompetens eller annan relevant erfarenhet är meriterande beroende på uppdrag.
Vi erbjuder: * Ett flexibelt extrajobb * Möjlighet att arbeta inom olika branscher och arbetsuppgifter * Värdefull arbetslivserfarenhet
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan och berätta gärna lite om din nuvarande sysselsättning och vilka typer av arbetsuppgifter du är intresserad av.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7965610-2069061". Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Södra Grytsgatan 4 (visa karta
)
602 33 NORRKOPING Jobbnummer
9977403