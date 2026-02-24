Extra personal säsong.

Hökensås Golfklubb är en 27-hålsbana i Hjo kommun.
Banan är öppen året om, men har sin högsäsong från april - oktober.
Vi söker dig som har lätt att knyta kontakter, är strukturerad och får energi av att träffa människor. Vi tycker att det är extra intressant om du är insatt i golfen, men det är inte ett krav. Kommunikation är A och O, och du kan tala och skriva svenska. Körkort och tillgång till bil är önskvärt.
Du kommer att ha ett nära samarbete med vår kansliansvarig . Anställningen är på timmar på helger och under semesterperioden. From april tom september 2026. I dina arbetsuppgifter ingår information och god service, kassa och administration av den dagliga verksamheten på klubben.

Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: info@hokensasgk.se

