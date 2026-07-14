Extra Personal I Köket - Växjö Konserthus
Elite Hotels Of Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Växjö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Växjö
2026-07-14
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Växjö Konserthus är en levande mötesplats där konserter, konferenser, banketter, företagsevent och andra arrangemang samlas under ett och samma tak. Vi söker nu extra kökspersonal som vill bli en del av vårt team!
ARBETSBESKRIVNING
Som extra kökspersonal stöttar du köksteamet vid konferenser, banketter, konserter och andra evenemang. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arrangemang och kan bland annat innefatta enklare matförberedelser, uppläggning, påfyllning och städning.
Du arbetar nära kockar och övriga kollegor i ett högt tempo där samarbete, noggrannhet och flexibilitet är avgörande. Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete, gillar att hjälpa till där det behövs och vill vara en viktig del av ett köksteam.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Erfarenhet från restaurang, storkök, café eller annat serviceyrke är meriterande, men inget krav.
God samarbetsförmåga och ett positivt arbetssätt.
Ansvarstagande, flexibel och stresstålig.
Goda kunskaper i svenska.
PRAKTIKALITETER
Arbetstider: Varierande dagar, kvällar och helger utifrån bokade konferenser och evenemang.
Omfattning: Extra vid behov.
Start: Enligt överenskommelse.
Lön: Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8063700-2100013". Arbetsgivare Elite Hotels Of Sweden AB
(org.nr 556248-5259), https://career.elite.se
Västra Esplanaden 10-14 (visa karta
)
351 06 VÄXJÖ Arbetsplats
Elite Hotels Jobbnummer
10002238