Extra personal (Frukost och Kvällrestaurang), Scandic Linköping Väst
2026-01-23
Dina arbetsuppgifter är bland annat följande:
Frukost
- Möta och finnas till för att ge personlig service till våra gäster
- Förbereda och hålla våra bufféer uppfyllda i Scandics koncept
- Hålla restaurangen fräsch för våra gäster
Kvällsrestaurang
Du som arbetar med ansvarsområdet Waiter Services är den första gästen möter i vår restaurang, därför är det av stor vikt att du har ett varmt bemötande och är uppmärksam på detaljer samt gästens behov. Du har ett brinnande intresse för mat och dryck samt gillar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge våra gäster en fantastisk måltidsupplevelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att servera mat och dryck och att ansvara för egen kassa. Du stöttar dessutom förstås upp teamet på hotellet med andra arbetsuppgifter vid behov.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass under hela gästens vistelse.
I rollen som Waiter service (frukost/kvällspersonal) arbetar du inom ett eller flera ansvarsområden som alla bidrar till gästens helhetsupplevelse. Under din tid hos oss kan dessa områden variera i takt med att du och affären utvecklas. Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd.
Teamen tar själva ett stort eget ansvar för att utveckla och förbättra arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet, det är då vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Du ska älska mötet med gästen och har förmågan att snabbt skapa goda relationer. Du tar initiativ, är flexibel för förändringar och god förmåga att se lösningar. Du kan hantera stressiga situationer och samtidigt prioritera rätt saker. Att kunna arbeta bra i team och vara en omtänksam kollega ser vi som en självklarhet.
Information om tjänsten:
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande.
Några av tjänsterna är på extra vid behov/sommaranställning men finns även deltid,tillsvidare.
Har du ambitioner att utvecklas kommer du att få utrymme att växa i din roll.
Utvecklingsmöjligheterna inom vår organisation är oändliga. Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic Linköping Väst!
BRING YOUR CULTURE, BUILD OURS.
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO Vi strävar alltid efter att bli bättre. Vi är pålitliga och levererar hög kvalitet i allt vi gör.
BE YOU Vi är oss själva, och låter andra vara sig själva. Vi uppskattar mångfald i tankesätt och bakgrund.
BE CARING Vi möter alla som kommer till oss med värme och får dem att känna sig välkomna. Vi bryr oss om människorna, planeten och samhället runtom oss.
BE BOLD Vi vågar göra saker annorlunda och bryta invanda beteenden. Vi ser hellre framåt än bakåt. Ersättning
