Extra personal Cafe, kök, bar, servis, kiosk

Vi söker dig som vill arbeta extra vid behov inom inom café, restaurang och kök till våra avdelningar på SSP Luleå Airport. Våra olika avdelningar är Cornelius Coffee, Craft n' Draft, Kiosk, Catering och produktion.
Vi erbjuder:
• Trygga anställningsvillkor genom vårt kollektivavtal med HRF
• 40 % personalrabatt och subventionerad lunch
• Utmanande säljtävlingar med fina priser
Arbetsuppgifterna är vanligt förekommande arbetsuppgifter inom restaurang och café, så som kundbemötande, försäljning, service, disk, städning, uppfyllnad av varor, enklare produktion av smörgåsar, sallader, bakverk och varm mat.Profil
Som person är du glad, noggrann, har en stor portion humor och ett säljande sätt. Du klarar av att arbeta både självständigt och i team. Du tycker om att arbeta med människor och du trivs med att arbeta i restaurang och med att ge service till både gäster och kollegor.
För att lyckas i den här rollen är du van att arbeta i ett omväxlande tempo och du har fokus på service och försäljning. Du är en person som tar egna initiativ och du tar ett personligt ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har god samarbetsförmåga och att kommunicera med både gäster, kollegor och chefer är inga problem för dig. Vidare är ordning och reda en självklarhet för dig. Arbetet är fysiskt krävande och du är inte rädd för att hugga i.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, som kommunikation och förmåga att ta personligt ansvar.Kvalifikationer
Du talar och läser god svenska obehindrat
Du är minst 20 år då vi serverar alkohol och du kan komma att stå som serveringsansvarig (enligt Alkohollag 2010:1622 8 kap. Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat 18 § Personal).
I din ansökan ska du ange medborgarskap och du ska kunna uppvisa pass som styrker ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schewiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
För att få arbeta på flygplatsen krävs en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll, vilket bl.a. innebär att du kan styrka din sysselsättning under de fem senaste åren. Detta ska styrkas i form av skriftliga intyg eller betyg, säkerställ att du kan få fram detta och förbered den dokumentationen så gott du kan inför en eventuell intervju.
Övrig info
Det är en fördel om du har tillgång till bil då det ibland kan vara svårt att ta sig till arbetsplatsen med kollektiva färdmedel.
Våra öppettider följer avgångstiderna på Luleå Airport vilket innebär varierande arbetstider med tidig morgon, kväll och helger (Öppettider ca 05:00-22:30). Du behöver kunna ta dig till och från arbetat när vi öppnar och stänger.
Vänta inte med att skicka in din ansökan, intervjuer sker löpande.
Vid frågor kontaktar du sara.sandqvist@ssp.se Ersättning
