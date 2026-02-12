Extra & Sommarjobb till Dinners 2026!
Dinners Östgötaporten AB / Restaurangbiträdesjobb / Ödeshög Visa alla restaurangbiträdesjobb i Ödeshög
2026-02-12
, Haninge
, Boxholm
, Hjo
, Tranås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dinners Östgötaporten AB i Ödeshög
Vi söker extra personal till helger samt för sommaren 2026!
Vi söker främst tjänster till vårat kök & kassa, därför är svenska språket ett krav. Ett plus är om man är över 18 år. Tanken är att man ska kunna jobba extra på helgerna så att man har en god kunskap inför sommarsäsongen.
Våra öppettider är 08.00-20.00 alla dagar, det vi söker främst är lunch eller kvällspassen.
Dinners by Nordrest är ett matkoncept drivet av Nordrest, en ledande aktör inom Sveriges restaurang- och cateringbransch. Nordrest erbjuder högkvalitativ mat med fokus på lokala och hållbara ingredienser. På Dinners kan besökare njuta av en varierad meny i en trivsam miljö, vilket gör det populärt bland resenärer och lokala gäster.
Ingen erfarenhet krävs, vi lär dig allt på plats. Är man social, serviceinriktad och en lagspelare är det nog för att sedan lära sig resterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: odeshog@dinners.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extra". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dinners Östgötaporten AB
(org.nr 556615-3382)
Liljekonvaljvägen 1 (visa karta
)
599 31 ÖDESHÖG Arbetsplats
Dinners Ödeshög Kontakt
Rasmus Christensen odeshog@dinners.se 014410606 Jobbnummer
9739989