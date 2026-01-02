Extra medarbetare till nördbutik

LW Trading AB / Butikssäljarjobb / Jönköping
2026-01-02


lskar du anime, K-pop och asiatisk popkultur? Då kanske du är den vi söker!
Vi letar efter en deltids- och extraanställd medarbetare till vår nördbutik som ligger mitt i city vid Juneporten.
Om jobbet:
Som medarbetare hos oss kommer du att:
Hjälpa och vägleda kunder i butik
Arbeta med försäljning och kassahantering
Bidra till en trevlig och inspirerande butiksupplevelse
Hjälpa till med uppackning och enklare butikssysslor

Vi söker dig som:
Har intresse eller grundläggande kunskap inom japansk och/eller koreansk popkultur, t.ex. anime, manga och K-pop
Är social, serviceinriktad och ansvarstagande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Meriterande:
Tidigare erfarenhet av butik eller kundservice

Vi erbjuder:
Ett roligt och kreativt jobb i en unik butiksmiljö
Flexibla arbetstider (passar bra för studenter)
Möjlighet att jobba med något du verkligen brinner för

Låter det intressant? Skicka din ansökan och berätta lite om dig själv och ditt intresse för popkultur.
Ansökningar skickas till
service@zakkastore.se
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: service@zakkastore.se

Arbetsgivare
LW Trading AB (org.nr 559399-3297)
Västra Storgatan 5 (visa karta)
553 15  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Zakkastore

Jobbnummer
9668165

