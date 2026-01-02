Extra medarbetare till nördbutik
2026-01-02
lskar du anime, K-pop och asiatisk popkultur? Då kanske du är den vi söker!
Vi letar efter en deltids- och extraanställd medarbetare till vår nördbutik som ligger mitt i city vid Juneporten.
Om jobbet:
Som medarbetare hos oss kommer du att:
Hjälpa och vägleda kunder i butik
Arbeta med försäljning och kassahantering
Bidra till en trevlig och inspirerande butiksupplevelse
Hjälpa till med uppackning och enklare butikssysslor
Vi söker dig som:
Har intresse eller grundläggande kunskap inom japansk och/eller koreansk popkultur, t.ex. anime, manga och K-pop
Är social, serviceinriktad och ansvarstagande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av butik eller kundservice
Vi erbjuder:
Ett roligt och kreativt jobb i en unik butiksmiljö
Flexibla arbetstider (passar bra för studenter)
Möjlighet att jobba med något du verkligen brinner för
Låter det intressant? Skicka din ansökan och berätta lite om dig själv och ditt intresse för popkultur.
Ansökningar skickas tillservice@zakkastore.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: service@zakkastore.se
(org.nr 559399-3297)
Västra Storgatan 5 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Arbetsplats
Zakkastore Jobbnummer
9668165