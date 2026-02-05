Extra Lagermedarbetare till K-Bygg Järfälla
Kesko AB / Lagerjobb / Järfälla Visa alla lagerjobb i Järfälla
2026-02-05
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kesko AB i Järfälla
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Är du en ambitiös och positiv lagspelare som vill vara med på vår resa mot branschens mest nöjda kunder. Då är du varmt välkommen till oss på K-Bygg, en del av Kesko Sverige!Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare är dina främsta arbetsuppgifter att ge god service och hjälpa kunden på bästa sätt. Det innebär bland annat att på ett serviceinriktat sätt hjälpa våra kunder med lastning, lossning av gods, plock av kundorder samt påfyllning av varor. Du kommer att ansvara för att guida kunden rätt i anläggningen, ge korrekt information vid frågor, se till att kunden lämnar anläggningen nöjd, samt att arbeta för en fin arbetsmiljö på lagret och anläggningen.
Tjänsten är en Särskild visstidsanställning på deltid. Profil
Du har gymnasieutbildning och datorvana. Dina kunskaper i svenska är goda i både tal och skrift och du behärskar även engelska. Vi önskar att du har arbetserfarenhet från liknande bransch där du arbetat med lager och logistik. Kunskap inom bygghandeln och byggmaterial är såklart mycket meriterande. Som person är du nyfiken, lyhörd, noggrann, kommunikativ och trivs att samarbeta med andra. Du har servicekänsla ut i fingerspetsarna och tar dig gladeligen an utmaningar.
AnsökanPassar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Har du frågor kring tjänsten? Hör av dig till Lagerchef Heli Lönnroos, se kontaktuppgifter nedan.
Välkommen med din ansökan!
Vi på K-Bygg är Sveriges nya bygghandel och vi söker ständigt nya hungriga talanger som brinner för branschen.
Vi vill skapa team med personer som tillsammans gillar att skapa affärer, jobba med service och tror på att bygga långa relationer med kunder. Kanske är det dig vi pratar om? Gillar du att leverera, göra det lilla extra och överträffa förväntningar? Det gör vi också. Att skapa förutsättningar för våra kunder att möjliggöra sina byggprojekt är vårt fokus på K-Bygg.
Dagligen strömmar mängder av kunder genom våra butiker, där vi tillhandahåller produkter, tjänster och är ett bollplank för diverse bygg- och måleriprojekt för både proffs och hemmafixaren. Vi tror på att vara den nära och lokala bygghandeln, oavsett om våra kunder besöker någon av våra butiker eller handlar via vår e-handel. Besök vår hemsida: https://k-bygg.se/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kesko AB
(org.nr 556511-2991), https://k-bygg.se/ Arbetsplats
K-Bygg Jobbnummer
9724467