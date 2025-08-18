Extra Lagerarbetare till Örebro
2025-08-18
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Karlskoga
, Eskilstuna
, Västerås
, Töreboda
Dina Arbetsuppgifter och profil
Just nu söker vi engagerade lagermedarbetare till en spännande extratjänst hos vår kund i Örebro. Är du en person som trivs med fysiskt arbete och gillar att vara aktiv på jobbet? Då kan detta vara din chans att vara med i ett härligt team och utvecklas inom lager och logistik!
I rollen som lagerarbetare kommer du att lossa containrar, plocka varor och köra truck, framför allt motviktstruck och ledstaplare. Det dagliga arbetet kan innebära tunga lyft, vilket gör det viktigt att du trivs med fysiskt arbete och att använda kroppen som ditt främsta verktyg.
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete och truckkörning. Du är en person som är ansvarsfull, noggrann och uppmärksam på detaljer. Förmågan att arbeta självständigt är lika viktig som din förmåga att samarbeta i team. Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till förändrat behov och nya arbetsuppgifter, vilket gör dig till en ovärderlig resurs på arbetsplatsen.
Vi letar just nu efter personer som är intresserade av att jobba minst 2-3 dagar i veckan och kan vara tillgänglig dagtid med start omgående.
Observera att för att vara aktuell för den här tjänsten så behöver du ha en annan huvudsakligsysselsättning, antingen heltidsstudier eller ett annat arbete på minst 50%
Vi erbjuder dig: Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Minst 18 år
Kunna arbeta dagtid
Truckkort
Annan huvudsaklig sysselsättning, studier på 100% eller annat arbete på minst 50%.
God förståelse i det svenska språket i både tal och skrift
Insitepart tillämpar bakgrundskontroll hos de kandidater som blir aktuella för anställning.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Lön enligt överenskommelse
