Extra lagerarbetare till Ängelholm
2025-09-30
Vi söker dig som idag studerar eller har ett annat arbete och har ett intresse av att arbeta ute hos vår kund under högsäsongen. För att vara aktuell behöver du ha en annan sysselsättning på minst 50%
Om tjänsten
Nu söker Tranpenad lagermedarbetare till vår kund utanför Ängelholm. Du kommer framförallt att jobba med packningsarbete, uppackning och sortering, men även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Jobbet ställer krav på att man är noggrann och pålitlig. Man jobbar ståendes hela dagen, så fysiken måste vara god.
Om dig som sökerVi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tror att man kommer långt med rätt inställning. Vi tror att du som söker är en driven, social och flexibel person, som förstår vikten av laganda och av att ha roligt på jobbet! Vidare utför du ditt arbete strukturerat, med stor noggrannhet och engagemang. Publiceringsdatum2025-09-30Kvalifikationer
Obehindrad svenska i tal och skrift.
En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Tillgänglig 3-4 dagar i veckan inklusive lördagar och söndagar.
Vara tillgänglig för upplärning första veckan på onsdag, torsdag och fredag dagtid kl 06-15.
Övriga villkor Arbetstider: Främst kvällar och helger, men kan även finnas möjligheter till dagtid när vi har som mest att göra. Lön: Enligt kollektivavtal Start: Löpande från mitten av oktober.
På kunds förfrågan kan vi komma att begära ett utdrag ur belastningsregistret.
Vad vi kan erbjuda dig
Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal.
Om Tranpenad GroupSedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vårt segment, med 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör - och ha roligt medan vi gör det - blir vi det personliga bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega. Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 100-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.
