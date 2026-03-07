Extra kökspersonal sökes säsong 2026
Willing Stockholm AB / Restaurangbiträdesjobb
2026-03-07
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
Visa alla jobb hos Willing Stockholm AB i Upplands-Bro
Vi söker nu extra personal till säsongen 2026 till vår golfrestaurang.
Arbetet är extra vid behov, främst under perioder med högre tempo, helger och vid evenemang. Säsongen startar i mitten av april.
Arbetet passar dig som vill arbeta extra i restaurangmiljö och hjälpa till där det behövs under service.Publiceringsdatum2026-03-07Dina arbetsuppgifter
Arbetet kan bland annat innebära:
• Förbereda sallader
• Göra smörgåsar och enklare rätter
• Hjälpa till med lättare matlagning
• Förbereda dressingar och enklare tillbehör
• Hjälpa till i köket under service
• Hantera kassa vid behov
• Göra kaffe och enklare caféuppgifter
Vi söker dig som
Har god arbetsmoral och är punktlig
Är noggrann och har höga krav på renlighet och hygien
Trivs med ett aktivt arbete i högt tempo
Är flexibel och kan hoppa in när det behövs
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Vi erbjuder
• Extraarbete i en naturskön golfmiljö
• Ett trevligt och engagerat team
• Möjlighet att arbeta mer under perioder med högre belastning
Viktig information - läs innan du söker
Kontrollera via Google Maps var restaurangen ligger och säkerställ att du faktiskt kan ta dig till och från jobbet innan du skickar din ansökan.
Restaurangen ligger utanför Bro och saknar kollektivtrafik i närheten. Du behöver därför ha egen bil eller annat fungerande sätt att ta dig till arbetet.
Läs igenom annonsen noggrant så att du förstår vilken tjänst du söker innan du skickar din ansökan.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till:jobb@willing.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobb@willing.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Willing Stockholm AB
(org.nr 559307-4536)
Jurstagårdsvägen 2 (visa karta
)
197 91 BRO Arbetsplats
Bro-Bålsta Golfrestaurang Jobbnummer
9783223