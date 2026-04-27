Extra köksbiträde sökes till restaurang (Nattjänst)
2026-04-27
El Birria växer och vi söker nu flera engagerade köksbiträden som vill utvecklas med oss! Vi är ett växande familjeföretag som letar efter noggranna och ansvarsfulla medarbetare för nattarbete i vårt kök. Som förberedare ansvarar du för att förbereda grundingredienser, hantera kött och packetering samt säkerställa att allt är klart och fräscht inför nästa dags produktion.
Vi söker dig som:
• Trivs med nattarbete och är en flexibel lagspelare.
• Är noggrann, effektiv och kan följa instruktioner väl.
• Kan hantera kött och råvaror på ett säkert och korrekt sätt.
• Hålla köket rent och hygieniskt i enlighet med HACCP och livsmedelslagen.
• Har erfarenhet av arbete enligt FIFO-principen (First In, First Out).
• Är självgående, ansvarstagande och tar initiativ.
• Har god fysisk uthållighet arbetet kan innebära tunga lyft och hantering av beredningsmaskiner.
Vi erbjuder:
• Extraarbete vid behov med möjlighet till fler pass över tid.
• En trygg och stabil arbetsplats i ett familjärt och växande företag.
• Nattarbete med OB-tillägg på helger.
• Möjligheter till utveckling och att växa inom företaget.
Sök redan idag! Rekryteringen sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: Jobb@elbirria.se Arbetsgivare El Birria Group AB
Isafjordsgatan 30 A (visa karta
164 40 KISTA
