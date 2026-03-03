Extra kock till Boston Grill
Bli en del av teamet på Boston Grill
Som anställd på Boston är du en viktig del av en stark gemenskap och ett engagerat team. Tillsammans utvecklar vi verksamheten med målet att alltid erbjuda våra gäster en förstklassig upplevelse - både på tallriken och i servicen.
Vi tror att din personlighet, erfarenhet och ditt engagemang är våra största tillgångar. Därför söker vi dig som har en genuin passion för mat, dryck, sport och människor. Hos oss får du vara med och påverka menyn - både för lunch och à la carte - och bidra med dina idéer och kunskaper.
Vem är du?
Du är en lagspelare som alltid strävar efter att leverera det lilla extra, både till gäster och kollegor. Du är öppen, positiv och har ett starkt engagemang för branschen. Du behärskar svenska i tal och skrift och trivs i en social och fartfylld miljö. Vi ser gärna att denna tjänst kan kombineras med studier eller annat jobb.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av både lunch- och à la carte
Förmågan att arbeta i högt tempo utan att tumma på kvalitet
Ett intresse för att utvecklas och ta ansvar
En prestigelös attityd och vilja att samarbeta
Tjänsten är en deltidsanställning på cirka 20 %. Arbetstiderna varierar och inkluderar dag, kväll och helg.
Vill du bli en del av Boston Grill och utvecklas tillsammans med oss? Skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett heltidsjobb.
