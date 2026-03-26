Extra Jobb Truckförare Natt
Onepartnergroup Väst AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-03-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren truckförare som vill jobba extra nätter och bidra till ett effektivt lagerflöde i Göteborg.
Om rollen
Som truckförare kommer du att arbeta med hantering och förflyttning av gods inom lagret. Arbetet sker nattetid på vardagar och består huvudsakligen av:
Truckkörning med motviktstruck samt viss körning med ledstaplare
Lastning, lossning och intern förflyttning av gods
Säkerhetskontroller och ordningshållning på arbetsytor
Detta är ett självständigt arbete där du har en viktig roll i att säkerställa att flödet fungerar smidigt under natten.Publiceringsdatum2026-03-26Profil
För att trivas i rollen tror vi att du är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta nattetid. Du är trygg i truckkörning, har god vana av lagerarbete och bidrar till en stabil och säker arbetsmiljö. Vi ser gärna att du jobbar dag eller kvällstid på annat lager med truck körning och letar efter ett extra jobb.
Viktigt att veta
Truckkörningen på denna arbetsplats skiljer sig från många andra lageruppdrag. Här arbetar man i ett högt tempo och med avancerad hantering som kräver mycket god teknik, precision och säkerhetstänk. Du behöver vara mycket erfaren på motviktstruck med dubbelpedaler/dubbelreglage och kunna arbeta snabbt, effektivt och kontrollerat även under hög belastning.
Vi söker dig som:
Har giltigt truckkort med behörighet A1-A4 och B1-B4 (krav)
Har minst 2 års dokumenterad erfarenhet av truckkörning
Har mycket god erfarenhet av motviktstruck med dubbelpedaler/dubbelreglage
Är van vid att arbeta snabbt och effektivt utan att tumma på säkerheten
Har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis arbete eller studier (krav)
Är tillgänglig för nattarbete minst 3 nätter i veckan
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - engagemang, noggrannhet och ansvarstagande gör skillnad!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Går du vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Anställning och villkor
Du blir anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup Väst och arbetar ute hos kund. Tjänsten är ett extrajobb nattetid, vilket passar dig som vill arbeta vid behov utöver din ordinarie sysselsättning.
Som konsult hos oss omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag - vi vill att du ska känna dig trygg i din anställning. Du har dessutom en dedikerad konsultchef som finns där för att stötta dig i din utveckling och trivsel.
Om OnePartnerGroup
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning med lokal förankring på ett 50-tal orter från Malmö i söder till Kalix i norr.
Ansökan
Dina ansökningshandlingar bestående av CV och personligt brev skickar du in via onepartnergroup.se. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mejl på grund av GDPR. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
Gustaf Löfving, OnePartnerGroup Väst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.onepartnergroup.se/
OnePartnerGroup Kontakt
Gustaf Löfving gustaf.lofving@onepartnergroup.se Jobbnummer
9822070