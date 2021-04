Extra jobb som receptionist inom vården - Manpower AB - Receptionistjobb i Stockholm

Manpower AB / Receptionistjobb / Stockholm2021-04-12Vi söker dig som är intresserad av att arbeta extra vid behov. Vi tror att du kanske studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning som gör att du har utrymme att arbeta i snitt 2 arbetspass i veckan. Är du den som vill vara receptionisten som är ansiktet utåt och hjälper besökare som besöker denna vårinstans? Sök tjänsten omgående!Din arbetsplats ligger i Solna och du ska kunna jobba i snitt 2 pass i veckan. Den här tjänsten är en timanställning på behov och det är en fördel om du kan planera din tid minst månadsvis. Du kommer att ingå i ett team där du arbetar med andra kollegor i samma roll. Tillsättningen av tjänsten är omgående och behoven kommar att vara under våren, sommaren och hösten och kommer att pågå t o m sista december 2021 med möjlighet till förlänging.Vad ingår i tjänstenSom receptionist är du den som möter besökare och deras frågor, visar vägen och servar på olika sätt i form av t ex beställa transportmedel, tilldela en rullstol vid behov m.m. I den här receptionen rör sig många människor dagligen och du arbetar i en ljus och luftig, modernmiljö. Arbetspassen förläggs främst måndag - fredag mellan 6:45 - 22:00 i 8 timmars pass. Helger kan förekomma då och då. Under sommaren kommer du behöva arbeta vecka 28, 29 och 30 på heltid för att täcka för semestrar.Vem är det vi söker?Vi söker dig som gillar att arbeta i en serviceposition och som är flexibel, ansvartagande och hjälpsam. Du är lyhörd, stresstålig och förstående och har förmodligen arbetat i en liknande tjänst tidigare. Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Andra språk är meriterande. Du är den som gillar att samarbeta med andra men som även kan agera på egen hand om så krävs och du har en god datavana och lätt för att lära dig nya uppgifter.Vad kan vi erbjuda?Manpower är kollektivavtalsanslutna och vi erbjuder dig en timanställning inkl. semesterersättning. Vi erbjuder en spännande arbetsplats och andra framtida möjligheter när dina eventuella studier är slut alternativt din andra huvudsakliga sysselsättning. Manpower har ett stort utbud av tjänster som du kan läsa mer om på www.manpower.se Är du intresserad ansök snarast då intervjuer och tillsättning ska ske löpande och omgående.Har du frågor går det bra att kontakta mig på 08-452 33 31 alternativt jenny.dollman@manpower.se Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid Extra jobb2021-04-12Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-26Manpower AB5686433