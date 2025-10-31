Extra jobb marknadsföring och webbshop administratör
2025-10-31
Dantel Ateljé finns i MVG-gallerian i hjärtat av Umeå. Vi arbetar med försäljning och uthyrning av brudklänningar, balklänningar, festklänningar och herrkostymer - och nu söker vi en person som kan hjälpa oss att växa digitalt!
Om rollen
Vi söker dig som kan hjälpa oss med:
Marknadsföring på sociala medier (Instagram, Facebook m.m.)
Uppdatering av vår webbshop, t.ex. lägga upp nya produkter och klänningar till försäljning
Skapa engagerande innehåll som lyfter vårt varumärke online
Det är meriterande om du har erfarenhet av SEO (sökmotoroptimering) och vet hur man får en webbplats att synas bättre på Google.
Vi söker dig som
Har ett öga för stil och bild
Är noggrann, självgående och kreativ
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Har erfarenhet av sociala medier, webbpublicering eller e-handel
Anställningsform
Timanställning med flexibla arbetstider.
Plats
Dantel Ateljé - MVG, centrala Umeå
Om du känner igen dig i beskrivningen och vill vara en del av vårt team, skicka din ansökan redan idag!
Ansökan och frågor skickas till: jobb@ateljedantel.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jobb@ateljedantel.se Arbetsgivare Alashi, Mofida
903 27 UMEÅ Arbetsplats
Dantelateljé Jobbnummer
9584177