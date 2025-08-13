Extra jobb kväll till terminal på Hisingen
Onepartnergroup Väst AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-08-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Har du tidigare erfarenhet av lagerarbete eller är du intresserad av att få mer erfarenhet inom lager och logistik? Är du student eller har du ett flexibelt arbete som du kan kombinera med att jobba kvällar? Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Nu söker vi dig som vill arbeta som terminalmedarbetare i Göteborg. Det finns möjlighet att arbeta som truckförare med ledstaplartruck eller med manuell sortering. I arbetsuppgifterna kommer det ingå paketsortering av både mindre och större paket.
Vi ser gärna att du som söker har en vana vid terminalarbete, erfarenhet av truckkörning och är arbetsvillig. Du arbetar effektivt och noggrant samt att du alltid ger det lilla extra oavsett arbetsuppgift. För dig är det viktigt att komma i tid och som person är du punktlig. Arbetet är fysiskt krävande, du bör därför ha en god fysik.
Vi söker extra personal som kan jobba minst 3 pass i veckan (krav på 50% annan sysselsättning). Tiderna är vanligtvis 14:30-20:30 men kan förekomma att man jobbar tiderna 14:30-23:00. Kvalifikationer
Kan jobba kväll 14:30-20:30 (tiderna kan variera och kan även vara 14:30-23:00).
Vana att arbeta i högt tempo och fysiskt krävande arbete.
God svenska i tal och skrift.
Ha en annan sysselsättning på 50%, antingen studier eller annat jobb.
Meriterande:
Körkort och tillgång till bil.
Truckkort A1-A4 och B1-B4.
Erfarenhet av truckkörning. Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse Ort: GöteborgOmfattning: Behovsanställning Så ansöker du
Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande! Vi tar endast emot ansökningar via annonsen där du kan bifoga ditt CV, vi tar inte emot några ansökningar via e-post eller telefon. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Ivet Franso ivet.franso@onepartnergroup.se Jobbnummer
9457347