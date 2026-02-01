Extra frukostvärdinna/-värd - Sundbyholms Slott
2026-02-01
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbyholms Slott AB i Eskilstuna
Sundbyholms Slott är ett exklusivt hotell beläget vid Mälarens södra strand strax utanför Eskilstuna en dryg timma från Stockholm. Med ett historiskt ursprung från 1600-talet har slottet anpassats till moderna och framtida restaurangkrav. Rofyllt intill slottet ligger hotelldelen med panoramavy över Mälaren. Hotellet har 116 rum dubbelrum och sviter.
Vi tillhör samarbetsformerna Countryside Hotels, Historic Hotels of Europe och Svenska Möten.
Vår verksamhet består av konferenser, fester för företag och privatpersoner, a la carte, weekends samt bröllop. Vi arbetar i en fantastiskt spännande och rolig miljö.
Läs gärna mer om oss på:www.sundbyholms-slott.se
Vi söker nu morgonpigga medarbetare som med ett brett leende och glatt humör förbereder och serverar frukostbuffé för våra gäster i slottets matsalar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: slottet@sundbyholms-slott.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukost". Arbetsgivare Sundbyholms Slott AB
(org.nr 556550-6093), http://www.sundbyholms-slott.se
Sundbyholms Slott (visa karta
)
635 08 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundbyholms Slott AB Kontakt
Restaurangchef
Maria Petersson slottet@sundbyholms-slott.se 016-42 84 16 Jobbnummer
