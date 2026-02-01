Extra frukostvärdinna/-värd - Sundbyholms Slott

Sundbyholms Slott AB / Restaurangbiträdesjobb / Eskilstuna
2026-02-01


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sundbyholms Slott AB i Eskilstuna

Sundbyholms Slott är ett exklusivt hotell beläget vid Mälarens södra strand strax utanför Eskilstuna en dryg timma från Stockholm. Med ett historiskt ursprung från 1600-talet har slottet anpassats till moderna och framtida restaurangkrav. Rofyllt intill slottet ligger hotelldelen med panoramavy över Mälaren. Hotellet har 116 rum dubbelrum och sviter.
Vi tillhör samarbetsformerna Countryside Hotels, Historic Hotels of Europe och Svenska Möten.
Vår verksamhet består av konferenser, fester för företag och privatpersoner, a la carte, weekends samt bröllop. Vi arbetar i en fantastiskt spännande och rolig miljö.
Läs gärna mer om oss på:
www.sundbyholms-slott.se
Vi söker nu morgonpigga medarbetare som med ett brett leende och glatt humör förbereder och serverar frukostbuffé för våra gäster i slottets matsalar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: slottet@sundbyholms-slott.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukost".

Arbetsgivare
Sundbyholms Slott AB (org.nr 556550-6093), http://www.sundbyholms-slott.se
Sundbyholms Slott (visa karta)
635 08  ESKILSTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sundbyholms Slott AB

Kontakt
Restaurangchef
Maria Petersson
slottet@sundbyholms-slott.se
016-42 84 16

Jobbnummer
9715915

Prenumerera på jobb från Sundbyholms Slott AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sundbyholms Slott AB: