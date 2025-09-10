Extra arbete på lager Västerås
2025-09-10
Extra arbete på lager sökes
Är du student eller har en annan huvudsysselsättning på minst 50%? Har du b1 truckkort och erfarenhet av motvikstruck? Då kan du vara den vi söker!
Vi behöver förstärka vårt lag med extra personal som kan arbeta på lager vid behov. Du kommer att ansvara för att packa, sortera och lasta varor med hjälp av truck.
Vi erbjuder dig ett flexibelt och omväxlande arbete i ett trevligt team. Du får en timlön enligt kollektivavtal och möjlighet att utveckla dina kunskaper inom lagerhantering.
För att söka tjänsten ska du ha följande kvalifikationer:
Truckkort
Studerande eller annan huvudsysselsättning på minst 50%
God fysik och arbetsmoral
Noggrann och ansvarsfull
God svenska i tal och skrift
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda.
