Extra - Varannan helg och extra vid behov
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-09-05
Studerar du och önskar ett extraknäck varannan helg, samt ex en kväll i veckan? Gillar du att vara aktiv och att hjälpa en annan människa att få ett bättre liv?
Kanske studerar du till ex sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, socionom eller något annat där du önskar praktik på fältet?
Jag är en studerande tjej i rullstol med mycket humor, som nu söker en extra personlig assistent.
Det är toppen om du är t ex lugn, positiv, nyfiken, lyhörd, social, pratglad och flexibel. Då kommer vi att trivas väl tillsammans!
Jag behöver personlig assistans för att kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv. Din arbetsplats är överallt där jag befinner mig. Jag studerar på deltid och håller på med många andra olika aktiviteter.
Mina intressen är bl a att träffa vänner, träna, resa och engagera mig i föreningsliv. Jag gillar också att prova nya saker. Jag förflyttar mig med hjälp av rullstol och använder alternativ kommunikation. Jag bor i egen lägenhet centralt med hjälp av mina underbara personliga assistenter!
Du behöver vara helt rök och snusfri och flytande på svenska både i tal och skrift.
Du kommer att få god introduktion och bredvidgång innan du arbetar egna pass. Ingen tidigare erfarenhet krävs, men det är meriterande. Ersättning
Timlön enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Detta är ett deltidsjobb.
Särnmark Assistans AB (org.nr 556506-3772)
9493255