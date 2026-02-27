Extapersonal som servitör till Lida Värdshus
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
Lida Värdshus är en restaurang och konferensanläggning med vandrarhem och friluftsområde, vackert belägen med utsikt över sjön Getaren. Här möts mat, natur och aktiviteter året runt. I området finns bland annat höghöjdsbana, stigcykling, utegym, kajak, anslutning till Sörmlandsleden samt pulkabacke och skridskoisar vintertid.
Vi satsar på att bygga en stabil verksamhet med hög kvalitet. Vår lunchrestaurang ska hålla premiumkänsla och ge varje gäst en positiv upplevelse.
Just nu söker vi servitörer som kan hoppa in vid behov. Du blir en del av ett mindre arbetslag där ni arbetar nära varandra och hjälper till där det behövs.
OBS! Arbetsgivaren är Clasings catering AB, som sköter driften av Lida värdshus, Anna Giertz & Hågelby Herrgård.
Som Servitör kommer du bland annat:
Hantera kassan och ta betalt av gäster.
Servera mat och dryck samt plocka av och diska.
Utföra allmän städning och sophantering i restaurangen.
Arbeta som traditionell servitör vid konferenser, event och julbord.
Du ansvarar för att ge våra gäster ett professionellt och trevligt bemötande. Du ser till att restaurangen är ren och inbjudande. Du bidrar till att arbetet flyter på, även när tempot är högt. Tjänsten innebär arbete både i vardaglig lunchverksamhet och vid större arrangemang.
Önskad profil:
Minst 2 års erfarenhet av serviceyrket inom restaurang, bar eller café.
Kassavana.
Svenska i tal och förståelse, eftersom du har daglig kundkontakt.
Vi söker dig som:
Är social och ansvarstagande; eftersom god service och ett trevligt bemötande är avgörande för att våra gäster ska vilja komma tillbaka.
Är flexibel; eftersom du arbetar i ett litet team där alla behöver hjälpa till med olika uppgifter under dagen.
Trivs i ett högt tempo; eftersom det stundtals är stressigt, särskilt under helger och större evenemang.
Meriterande om du:
Har B-körkort.
Bor i närheten och känner till området.
Start: Omgående. Arbetstider: Dagtid, helger samt enstaka kvällar. Placering: Lida Värdshus eller Hågelby Herrgård. Anställningsform: Extra vid behov.
Jobbet är förlagt mestadels på dagtid samt helger, under december månad är det både dagtid och kvällstid. Arbetet kan vara fysiskt och kräver att du är bekväm med att röra dig mycket under dagen.
Vi erbjuder dig en arbetsplats i en naturnära miljö där mat, service och upplevelser står i centrum. Du får vara med och bidra till en verksamhet som vill hålla hög kvalitet och skapa en premiumkänsla för våra gäster.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
