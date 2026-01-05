Exportspeditör Siemens Energy
Randstad AB / Speditörsjobb / Norrköping Visa alla speditörsjobb i Norrköping
2026-01-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Redo för nästa steg? Bli exportspeditör på Siemens Energy
Är du redo att ta nästa kliv i karriären? Just nu söker Randstad en driven och strukturerad exportspeditör för ett spännande konsultuppdrag hos Siemens Energy i Finspång. Det här är en möjlighet för dig att arbeta i en världsledande miljö där du får chansen att utvecklas. Du kommer att tillhöra speditionsavdelningen, som fungerar som navet för företagets transporter och tullhantering. Här hanteras allt från nyproduktion till serviceverksamhet, och du blir en del av ett team som arbetar brett med projekt-, export- och importspedition. Rollen är omväxlande och du kommer att omges av engagerade kollegor. Eftersom ständig förbättring är en naturlig del av vardagen på Siemens Energy, erbjuds du en perfekt miljö för att växa professionellt. Tack vare avdelningens unika bredd inom logistik och tull får du värdefull kompetens, och med många olika roller av varierande komplexitet finns det möjligheter att klättra och göra karriär internt. Som exportspeditör är du dedikerad till specifika exportflöden där du ansvarar för transportrelaterade frågor. Externa kontakter med bland annat leverantörer, transportagenter, kundrepresentanter etc. förekommer mycket frekvent och är en naturlig del i arbetet. Arbetet innebär även interna kontakter med bland annat projektledare, materialkoordinatorer, inköpare och internlogistik.
Tjänsten är en visstidsanställning med chans till förlängning/övertag. Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Manager Sara Folkesson
att vara konsult
Randstad Professional är karriärpartnern som hjälper dig att hitta rätt jobb, brinna för det du gör och utveckla din karriär. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Med tillgång till ett brett utbud av möjligheter, ett stort globalt nätverk och vår utpräglade specialisering är vi din vägledande partner som hjälper dig att bygga en givande karriär
om randstad professional
Randstad Professional är specialiserade inom kvalificerade yrkesroller och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är akademiker eller specialist. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet
Ansvarsområden
Skapa transportdokument, transportupphandling och transportbokning
Leverantörskontakter och leveransbevakning
Utfärda anmodan för sändningar och utfärda export/tullhandlingar
Kontroll och kontering av frakt- och speditionsfakturor
Transportreklamationer
Utveckla och digitalisera våra transport- och tullprocesserKvalifikationer
Vi ser att du har relevant högskoleutbildning och/eller flerårig kvalificerad erfarenhet inom logistik, import/export
Erfarenhet av internationella transport- och tullfrågor samt avtalsskrivning är starkt meriterande
Du drivas av att ha ett omväxlande arbete i en speditionsverksamhet med högt tempo. Du har en god förmåga att strukturera ditt arbete även i pressade situationer. Du är flexibel och bekväm i att organisera och prioritera på ett effektivt sätt
Vi ser att du har en naturlig förståelse för kundrelationer och samverkan med samarbetspartners. I stressade situationer är du lugn, uppvisar stabilitet och kan hantera hastiga förändringar
Du är intresserad av hållbarhetsfrågor inom transport och gör detta till en del av ditt dagliga arbete. Du är en lyhörd lagspelare som är rak och tydlig i din kommunikation
Du är kostnadsmedveten och samtidigt serviceinriktat vilket gör att du kan hitta rätt service till rätt pris. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och visar ett starkt intresse att vara med och utveckla verksamheten
Du kan kommunicera obehindrat på engelska i både tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper som spanska, tyska eller ryska är en fördel
Vi ser att du har goda kunskaper i Microsoft Office och SAP är också ett plus Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Kontakt
Sara Folkesson sara.folkesson@randstad.se +46768699573 Jobbnummer
9669479