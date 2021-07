Exportkontrollhandläggare vikariat - Kungliga Tekniska Högskolan - Skolkonsulentjobb i Stockholm

Kungliga Tekniska Högskolan / Skolkonsulentjobb / Stockholm2021-07-07KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.Det gemensamma verksamhetsstödets (GVS) uppgift är att stötta universitetets kärnverksamhet utbildning och forskning. Det gör vi genom att ge kvalificerat stöd i olika administrativa processer. Samtidigt är vi inom verksamhetsstödet policyskapande och samordnande. Vi ansvarar även för att utföra kvalitetskontroller, uppföljningar och utvärderingar som utvecklar verksamheten.Vi söker nu en handläggare för exportkontroll och EU-kontrakt som ska stärka vårt stöd inom forskningsfinansiering.Tjänsten är placerad på Research Support Office, RSO. RSO erbjuder stöd till KTH:s forskare, ledning och annan personal på KTH med rådgivning, utveckling och hantering av extern forskningsfinansiering, donationer, stipendier, projektstöd, avtal samt utveckling av strategiska forskningsinitiativ. Läs mer om RSO: https://intra.kth.se/forskning 2021-07-07Du kommer i huvudsak att ansvara för handläggning av ärenden i samband med exportkontroll samt EU-finansiering.I tjänsten ingår att hantera frågor om exportkontroll. Du kommer då stödja verksamheten genom bedömningar av produkter och komponenter. Dialog med och informationsinsatser för KTH:s forskare ingår också, liksom engagemang i relevanta nätverk.Du kommer också ansvara för handläggning av kontrakt samt formalia vid ansökan om EU-finansiering.Du kommer att arbeta självständigt under eget ansvar samt som en del i ett team, ofta med skarpa tidsramar.Vi erbjuder- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljöVi söker dig som har erfarenhet av, och kunskap om, exportkontrollfrågor samt goda kunskaper och erfarenhet av EU:s forskningsfinansieringsprogram, dess system, regler och finansieringsvillkor.Du har universitets- eller högskoleexamen samt intresse för forskning och forskningsfrågor i internationella sammanhang. Du har erfarenhet från universitets- och högskolevärlden eller annan för arbetet relevant arbetsgivare.Som person är du noggrann, analytisk och serviceinriktad. Du måste våga och kunna ta egna initiativ samt ha förmåga att självständigt planera, organisera och genomföra arbetet. Du är van att göra komplexa avvägningar inom ett juridiskt ramverk.Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande.Du talar och skriver både svenska och engelska obehindrat, då det krävs i det dagliga arbetet.Vi erbjuder skiftande, utmanande och roliga arbetsuppgifter i en engagerande miljö med kompetenta medarbetare. Du kommer att arbeta självständigt under eget ansvar samt som en del i ett team.Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Fackliga representanterDu hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).Om anställningenAnställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 12 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrundFör information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-09Kungliga Tekniska Högskolan5850722