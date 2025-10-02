Exportkontrollhandläggare till Rustningsavdelningen vid Arméstaben
2025-10-02
Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. Fokus är arméns förmåga i fält och att leda utveckling och omstrukturering av befintliga och nya förband. Arméstaben leder också förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder de krigsförband, underställda förband och skolor som tillsammans utgör Armén.
I kombination med arbetet att fortsatt utveckla arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang.
Armén - när och där det avgörs!
Rekryterande enhet
Rustningsavdelningen ansvarar för att planera och leda tillförseln av materiel och system till Försvarsmakten, som för närvarande är i en tillväxtfas. Detta innebär ett ökat behov av att hantera exportkontroll för den materiel Armén ansvarar för. Vi söker nu en Exportkontrollhandläggare som kommer att spela en central roll i att säkerställa att Försvarsmaktens export av materiel sker i enlighet med gällande lagstiftning och exportkrav.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
I rollen som Exportkontrollhandläggare kommer du att ansvara för både utveckling och förvaltning av exportkontrollprocesserna inom Armén. Detta innebär att du kommer att arbeta med att identifiera och implementera sätt att kravställa exportkontroll i Arméns verksamhet och processer. Du kommer att säkerställa regelefterlevnad genom hela livscykeln för materiel och system och vara drivande i att utveckla och effektivisera arbetet inom området.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Säkerställa att alla nödvändiga tillstånd och dokumentation för export erhålls i tid och följer gällande regelverk.
• Utföra mätning av processer och identifiera områden för förbättring i exportkontrollarbetet.
• Föreslå och implementera åtgärder för bättre regelefterlevnad och ansvara för detaljerade arbetsmetoder.
• Säkerställa att riktlinjer och bestämmelser omhändertas på ett korrekt sätt inom verksamheten.
• Ta fram utbildningsmaterial och genomföra utbildningar för relevanta aktörer inom området.
För att lyckas i rollen krävs god samverkan både internt inom Försvarsmakten och externt med leverantörer, myndigheter och internationella aktörer. Vi erbjuder utbildning inom området och förväntar oss att du är en driven och lösningsorienterad person som vill bidra till Försvarsmaktens uppdrag. Vi erbjuder utbildning inom området och möjlighet att samarbeta med olika aktörer inom Försvarsmakten. Resor inom arbetet förekommer.Publiceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet inom området
• Universitets- eller högskoleutbildning, inom teknik, juridik, statsvetenskap eller motsvarande kompetens förvärvat på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
• B-körkort
Det är meriterande om du har/är:
• Kunskaper i Försvarsmaktens IT-system, PRIO, VIDAR, SWECCIS, ISUS
• Fullgjord militär grundutbildning alternativt värnplikt
• Erfarenhet från exportkontroll inom företag eller myndighet
• Erfarenhet av processutveckling
• Erfarenhet av utveckling av normativ styrning
• Erfarenhet av militär materielprocess
• Certifierad export control manager genom Sveriges Exportkontrollförening
• Goda kunskaper inom exportkontrollområdet i Sverige och internationelltDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i att arbeta självständigt och som tar ansvar för dina uppgifter med struktur och noggrannhet. Du har en god analytisk förmåga, ser helheten och har lätt för att identifiera samband och dra slutsatser. Samtidigt är du samarbetsinriktad och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är initiativrik, utvecklingsinriktad och har lätt för att ta dig an nya arbetsuppgifter och utmaningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.Övrig information
Befattningsnivå: Civil
Lön: Individuell lönesättning
Anställningsform: Tillsvidare, inleds med sex månaders provanställning om du inte redan är
anställd inom Försvarsmakten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen kontaktas:
C Plansektionen, Övlt Andreas Hellqvist. Nås via Försvarsmaktens växel 0171-15 70 00
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Felicia Engvall: 070-834 15 56
Fackliga företrädare (nås via FM växel 0171-15 70 00)
OFR/O: Tobias Brandt
OFR/S: Claus Dehlin
SACO: Karin Gällmo
SEKO: Benny Augustsson
I denna rekrytering tillämpas löpande urval vilket innebär att intervjuer kan komma att påbörjas
under ansökningstiden.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal Så ansöker du
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Försvarsmakten
