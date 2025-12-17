Exportkontrollhandläggare till Rustningsavdelningen Arméstaben
Vi erbjuder en utvecklande roll som handläggare i exportkontrollärenden för Armén där du kommer få en bred inblick i arbetet vid Arméstaben och materielanskaffning i Försvarsmakten!
I kombination med arbetet att fortsatt utveckla arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang.
Armén - när och där det avgörs!
Rekryterande enhet
Rustningsavdelningen ansvarar för bland annat att planera och leda tillförsel av materiel och system som används på marken till hela Försvarsmakten. Försvarsmakten är under tillväxt. Tillförsel och omsättning av materiel och system innebär att sektionen är i behov av tillväxt.
Avdelningen ska stödja chefer och förband med att skapa förutsättningar för att materielen är tillgänglig, systemvärdig och säker, både inom och utom landets gränser.Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Utvecklingen avser att finna sätt att kravställa och bistå vid implementering av exportkontroll i Arméns processer. Du kommer att ha en central roll för att säkerställa regelefterlevnad för exportkontroll i hela livscykeln för materielen.
Utbildning inom området kommer erbjudas.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Handlägga ärenden kopplade till exportkontroll, inklusive bedömning av materiel och tekniskt underlag.
• Säkerställa att verksamheten följer relevanta lagar, internationella avtal och interna regelverk. Identifiera, analysera och föreslå alternativ för bättre regelefterlevnad.
• Samverka med interna funktioner och externa myndigheter inom exportkontrollområdet, samt ge rådgivning och stöd till verksamheten i frågor som rör exportkontroll, tillstånd och efterlevnad.
• Delta i utveckling och förbättring av rutiner och processer inom exportkontroll.
• Ta fram utbildningsunderlag samt genomföra utbildning inom området. Kvalifikationer
• Universitets- eller högskoleutbildning, inom teknik, juridik, statsvetenskap eller motsvarande eller kompetens förvärvat på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• Erfarenhet av exportkontrollverksamhet
• Erfarenhet av administrativt arbete
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
• B-körkortDina personliga egenskaper
Du är trygg i att arbeta självständigt och tar ansvar för dina uppgifter vilket ställer krav på att du kan prioritera och arbeta strukturerat. Du har god ordningsförmåga och ett professionellt bemötande. Du trivs med att samarbeta och har lätt för att skapa goda relationer och du är flexibel, kommunikativ Du har ett helhetsperspektiv och tar initiativ när det behövs.
Du är en god representant för Försvarsmakten i alla moraliska aspekter och står bakom Försvarsmaktens värdegrund. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet från klassificering inom krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, erfarenhet av militär materielprocess
• Kunskap om relevanta regelverk såsom ITAR, EAR eller annan internationell exportkontrollagstiftning
• Certifierad Export Control Manager genom Sveriges Exportkontrollförening
• Kunskaper i Försvarsmaktens IT-system, PRIO, VIDAR, SWECCIS, ISUS
• Fullgjord militär grundutbildning alternativt värnplikt
• Erfarenhet av processutveckling och/eller utveckling av normativ styrningÖvrig information
Anställningsform: Anställningen inleds med sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten
Befattningsnivå: Civil Lön: Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Resor inom arbetet förekommer.
För upplysningar om befattningen kontaktas
C Plansektionen, Övlt Daniel Liivrand. Nås via Försvarsmaktens växel 0171-15 70 00
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringsspecialist Maria Törnqvist nås via växel 08-788 75 00
Fackliga företrädare
AST OF: Tobias Brandt
OFR/S: Clarence Arnstedt
AST Saco-S: Bjarne Olsson
SEKO: Christian Hedberg
Samtliga nås via FM växel 0171-15 70 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-19. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev.
Urvalsprocessen kommer att påbörjas i mitten av januari efter alla helger.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
