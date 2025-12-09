Exportchef Till Ntex!
2025-12-09
Har du erfarenhet inom vägtransport och arbetat med internationella vägtransporter? Är du en ledare som får energi av att motivera andra? Vill du vara en nyckelspelare i en spännande resa? Då kan rollen som Exportchef hos NTEX vara rollen för dig!
Om NTEX
NTEX startades för att erbjuda ett svenskägt alternativ på marknaden. Genom förvärv och organisk tillväxt är NTEX nu ett av Sveriges största privatägda speditionsföretag med över 3,8 miljarder kronor i omsättning. Bolaget äger runt 1750 trailers för godstransporter samt omlastnings- och logistikterminaler och egna dragbilar.
Om tjänsten som Exportchef
Som Exportchef hos NTEX blir du en nyckelspelare i bolagets utvecklingsresa. Syftet med rollen är att leda, planera och utveckla avdelningens dagliga verksamhet.
I praktiken innebär det att du kommer att ansvara för att leda ett större team beståendes av speditörer och teamleads inom export. Det innebär att du driver bemanning, schemaläggning, rekrytering och löpande uppföljningar. Du kommer även att coacha och motivera dina medarbetare och säkerställa att de har de verktyg och förutsättningar som krävs för att lyckas. Du arbetar även med budgetprocessen och deltar i operativa möten, både interna och externa. Rapporterar gör du direkt till Platschefen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, planera och utveckla avdelningens dagliga verksamhet.
Leda ett större team beståendes av speditörer och teamleads inom export.
Driva bemanning, schemaläggning, rekrytering och löpande uppföljning.
Coacha och motivera ditt team.
Budgetarbete.
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom vägtransport, där du med fördel arbetat inom RORO-trafik. Vi ser att du har tidigare arbetslivserfarenhet av ledarskap inom transportbranschen, där du framgångsrikt lett och coachat ett större team. Vidare har du erfarenhet av att ha arbetet med internationella vägtransporter i Europa. Flytande språkkunskaper i engelska och svenska är ett krav, har du däremot kunskap i några övriga europeiska språk anses det meriterande. Utöver det har du en god datorvana med kunskap inom Officepaketet. Om du även har eftergymnasial utbildning inom logistik är det meriterande.
Som person ser vi att du är en kommunikativ och relationsskapande individ som bygger långsiktiga samarbeten, både internt och externt. Du har både driv och förmåga att omsätta idéer i handling, samtidigt som du behåller en ödmjuk och lyhörd attityd. Vi ser dessutom att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter förändrade förutsättningar och behov.
Viktigt för tjänsten är:
Några års erfarenhet inom vägtransport, med fördel inom RORO.
Tidigare arbetslivserfarenhet av ledarskap inom transportbranschen där du framgångsrikt lett och coachat ett större team.
Erfarenhet av att ha arbetat med internationella vägtransporter i Europa.
God förståelse för exportflöden.
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
God datorvana, med kunskap inom Officepaketet.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper!
Meriterande:
Övriga språk inom Europa.
Eftergymnasial utbildning inom logistik.
Kommersiell förståelse.Publiceringsdatum2025-12-09Övrig information
Start: Enligt överenskommelse. Omfattning: Heltid, 100%.
Placering: Göteborg.
Lön: Enligt överenskommelse.
