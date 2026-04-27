Exportansvarig till OilQuick
Vill du arbeta i en internationell roll där du får kombinera affärsmannaskap, strategi och relationsbyggande? Vi söker nu en driven och strukturerad Exportansvarig som vill vara med och utveckla våra affärer på den globala marknaden.
OilQuick är ett innovativt och expansivt familjeföretag som utvecklar, tillverkar och säljer fullautomatiska snabbfästessystem för entreprenadmaskiner. Vi är marknadsledande inom vår bransch och vårt varumärke står för hög kvalitet, innovation och pålitliga lösningar. Med tusentals levererade system till kunder i Norden, övriga Västeuropa och USA utgör exporten en central del av vår verksamhet och står för en betydande andel av vår tillväxt. Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
I rollen ansvarar du för att utveckla och expandera vår internationella försäljning genom att identifiera och bearbeta nya kunder och distributörer på exportmarknader. Du bygger och vårdar långsiktiga relationer med partners, dotterbolag och återförsäljare, samtidigt som du driver hela affärsprocessen från prospektering och första kontakt till offert, förhandling och avslut. Rollen innefattar även att stötta kunder i affärs- och orderfrågor med fokus på lönsamma och hållbara affärer.
Rollen innebär regelbundna resor där du får möjlighet att arbeta nära kunder och partners på plats.
Du analyserar marknadstrender och tar fram samt genomför strategier för att öka försäljningen inom hela produktportföljen. Vidare deltar du i och driver projekt kopplade till affärs- och marknadsutveckling i nära samarbete med våra interna funktioner och externa partners, där du fångar upp kundbehov och bidrar till kontinuerliga förbättringar. Rollen har också ett tydligt långsiktigt fokus där du identifierar och utvärderar nya marknader för framtida expansion.
Vi söker dig som
Du har erfarenhet av internationell B2B-försäljning och är van att arbeta mot olika marknader och kulturer. Du har god förståelse för affärskommunikation i internationella sammanhang och känner dig trygg i förhandlingar och i att skapa lönsamma affärer. Du har även teknisk förståelse eller ett tekniskt intresse som hjälper dig att sätta dig in i produkter och kunders behov.
Du är en engagerad och målmedveten person som trivs med att ta ansvar och själv driva ditt arbete framåt. Du är lugn, trygg och strukturerad, med ett starkt affärsfokus och en naturlig förmåga att skapa och utveckla långsiktiga relationer, även i en internationell miljö. Du har lätt för att bygga förtroende, är relationsskapande och behåller fokus och kvalitet även i perioder med högt tempo.
Vidare har du:Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
B-körkort (krav)
Meriterande:Erfarenhet av export, tullhantering och internationella leveransvillkor
Branscherfarenhet inom liknande verksamhet
Erfarenhet av affärssystem, gärna Monitor
Vårt erbjudande till dig!
OilQuick - En arbetsplats där du kan trivas, utvecklas och göra skillnad
Certifierad som Great Place to Work
Vi är stolta över att vara en certifierad Great Place to Work - ett kvitto på vår starka företagskultur där människorna alltid står i centrum. För oss går resultat och trivsel hand i hand - vi vill att du ska må bra, utvecklas och känna dig uppskattad i ditt arbete.
Flexibilitet som gör skillnadVi vet att balans i livet är avgörande. Därför erbjuder vi en flexibel arbetsvardag med möjlighet till hemarbete, samtidigt som vi värnar om gemenskapen och ser till att vi möts, samarbetar och har roligt tillsammans.
Våra personalförmånerVi erbjuder en trygg och uppskattande arbetsplats med förmåner som gör skillnad - både i vardagen och på lång sikt. Hos oss får du bland annat:
Daglig frukost Epassi Möjlighet till hemarbete Friskvårdsbidrag och massage Semesterboenden Sommararbetstid Sjukvårdsförsäkring
Utöver detta har vi ett starkt fokus på laganda, gemenskap och att ha roligt tillsammans - med återkommande aktiviteter som stärker teamkänslan.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Jessica Larsson på jessica.larsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://www.oilquick.com/
824 31 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OilQuick AB Kontakt
Rekryteringskonsult / Partner
Jessica Larsson jessica.larsson@onepartnergroup.se +46721428567
