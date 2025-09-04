Export coordinator sökes!
Som Export Coordinator spelar du en nyckelroll i att säkerställa att kundföretagets produkter levereras till kunder över hela världen på ett effektivt och korrekt sätt. Du arbetar i en internationell miljö med stort ansvar för export- och faktureringsprocessen - från finansiering till dokumentation och leverans. Kan det vara något för dig? Skicka in en ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en Export coordinator till vår kund, en välkänd aktör inom fordonsindustrin. Du utgår från kontoret beläget i Södertälje.Arbetsuppgifter
I rollen har du ett globalt ansvar för att koordinera exporten av lastbilar, bussar och motorer till våra kunder världen över. Du hanterar både operativa uppgifter och arbetar med att utveckla våra export- och faktureringsprocesser. Rollen innebär daglig kontakt med både interna och externa parter, och ställer krav på noggrannhet, samarbetsförmåga och ett intresse för digitalisering och processförbättringar.Dina arbetsuppgifter
Koordinera export och fakturering för utvalda marknader
Säkerställa finansiering och frisläppning av fordon för leverans
Utfärda relevant exportdokumentation
Fakturera enligt leveransvillkor och finansiella avtal, inklusive remburser
Hantera prisjusteringar och fraktkostnader
Stötta transportlösningar och leveranser till kund
Ha daglig kontakt med distributörer, speditörer, banker, handelskammare och interna funktioner
Dina egenskaper
I rollen är det viktigt att vara lösningsorienterad och snabbt kunna hantera oväntade utmaningar. Man behöver trivas med att arbeta i team och ha en serviceinriktad inställning i kontakten med kunder och partners. Ett stort engagemang och en ansvarsfull attityd är också avgörande för att säkerställa att leveranser sker korrekt och i tid.
Är du vår nästa stjärna?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag! Kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete
Kunskap inom export och logistik
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
Kunskap inom digitalisering/processutvecklingTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2025-12-31. Start så snart som möjligt.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35427 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
