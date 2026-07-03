Exploateringsingenjör
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Lantmätarjobb / Kalmar Visa alla lantmätarjobb i Kalmar
2026-07-03
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!
Tjänsten är placerad på Kommunledningskontorets verksamhet för Stadsutveckling, som består av enheterna Mark och exploatering, Strategi och hållbarhet samt Tillväxt och näringsliv.
Som exploateringsingenjör blir du en del av enheten Mark och exploatering och ett team om fjorton medarbetare. Teamet arbetar med exploateringsfrågor, masshantering och förorenad mark.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som exploateringsingenjör arbetar du med kommunens strategiska utveckling inom mark och planering. Du följer projekten genom hela processen från tidiga skeden till genomförande och uppföljning. Du har en central roll där du samordnar, driver och utvecklar exploateringsprojekt i nära samarbete med kollegor, politiker och externa aktörer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda exploateringsprojekt med fokus på ekonomi, juridik och teknik
• Ta fram exploateringskalkyler och tidsplaner
• Genomföra markanvisningar
• Upprätta och förhandla avtal (t.ex. köpekontrakt och exploateringsavtal)
• Vara beställare i detaljplaneprocesser
• Upphandla konsulter
• Ansöka om lantmäteriförrättningar
• Beställa genomförande av infrastruktur- och parkprojekt
• Ta fram beslutsunderlag och presentera ärenden i politiska forumKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskole- eller universitetsexamen inom samhällsbyggnad, lantmäteri, fastighetsjuridik eller motsvarande
• Erfarenhet av att förhandla och arbeta med avtal
• Erfarenhet av liknande arbete är meriterande
Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra, vilket ställer krav på att du är utåtriktad, flexibel och lösningsorienterad i ditt arbetssätt. Du har förmåga att ta ansvar för att driva ditt arbete framåt och trivs i en roll där du växlar mellan eget ansvar och samarbete. I kontakten med kollegor, medborgare, politiken och andra intressenter kommunicerar du tydligt och professionellt, och du har lätt för att skapa och utveckla hållbara relationer, både internt och externt. För att lyckas i rollen uttrycker du dig mycket väl på svenska i både tal och skrift.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334855". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Box 611 (visa karta
)
391 26 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Exploateringschef
Pär Svanfeldt 0103520021 Jobbnummer
9990474