Exploateringsingenjör
2026-02-27
Vill du arbeta nära besluten och vara en nyckelperson i hur Halmstad växer? Se hit!
Som exploateringsingenjör hos oss får du driva mark- och exploateringsfrågor med tydligt mandat, tidigt ansvar och stor påverkan från första idé till färdig genomförandeplan.
Här kombinerar du juridik, avtal och markaffärer med projektledning och samverkan i komplexa stadsutvecklingsprojekt. Hos oss får du arbeta strukturerat och affärsmässigt i en kommun som satsar långsiktigt, där samarbetet med exploatörer, byggherrar och regionala nätverk är en naturlig del av vardagenPubliceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som exploateringsingenjör blir du en viktig del av samhällsbyggnadsprocessen, där du framför allt arbetar i detaljplane- och genomförandeskedet för både privat och kommunal exploatering. Du driver exploateringsprojekt från planering till genomförande.
I rollen ingår även att förhandla och upprätta avtal kopplade till genomförande exempelvis exploateringsavtal och markanvisningsavtal, köp och försäljning av mark, arrenden och nyttjanderätter. Arbetet innebär många kontaktytor, där du samarbetar nära konsulter, exploatörer, fastighetsägare, kommuninvånare, politiker samt kollegor från andra avdelningar och förvaltningar.
Du kan även få rollen som projektansvarig i ett eller flera samhällsbyggnadsprojekt. Det innebär att du leder projektens framdrift, kvalitet och innehåll från ax till limpa och säkerställer att projekten genomförs på ett strukturerat och framåtdrivande sätt.
Arbetsuppgifterna kommer bland annat att vara:
- Projektansvarig (innefattar helhetsansvar för ett samhällsbyggnadsprojekt)
- Vara projektdeltagare i ett antal samhällsbyggnadsprojekt med planerings- och genomförandefrågor, arbetet bedrivs i interna och externa projektgrupper med många kompetenser representerade.
- Många kontakter med byggherrar, näringsliv, kommuninvånare och kommunala förvaltningar
- Arbeta löpande med ekonomisk uppföljning och upprättar markanvisnings- och exploateringsavtal.
- Att representera kommunen och dess bolag som fastighetsägare och ledningsägare vid lantmäteriförrättningar tex vid ledningsrättsärenden samt andra fastighetsbildningsärenden.
Vi erbjuder dig
Samhällsutvecklingsavdelningen samlar strategisk kompetens för att driva Halmstads tillväxt. Vi arbetar nära både politiken, näringslivet och invånarna med fokus på hållbar utveckling, kvalitet i genomförandet och god ekonomisk hushållning.Hos Halmstads kommun får du trygghet och balans i arbetslivet. Vi har kollektivavtal och erbjuder möjlighet till löneväxling till pension och semesterväxling för ökad flexibilitet. Du har 25 semesterdagar fram till 39 års ålder, 31 dagar från 40 år och 32 dagar från 50 år. Utöver detta erbjuder vi friskvårdsbidrag, tillgång till gym, hälsoinspiratörer samt hälsosamtal det år du fyller 40. KvalifikationerKvalifikationer
- Minst 2 års erfarenhet inom branschen och därigenom god kunskap och erfarenhet av planering och genomförande av samhällsbyggnadsprojekt
- Universitetsexamen/högskoleexamen Lantmäteri eller samhällsbyggnad (kan vara kandidat inom fastighetsutveckling, civilingenjör inom samhällsbyggnad eller erfarenhet som motsvarar.
- Arbetat inom samhällsbyggnadsprojekt
- Kan uttrycka sig väl på svenska i både tal och skrift.
- Praktisk erfarenhet av GIS/kartsystem,
- B-körkort.
Meriterande:
- Flerårig erfarenhet (5+ år) som exploateringsingenjör eller i liknande samhällsbyggnadsroll.
- Erfarenhet som projektansvarig eller projektledare för större samhällsbyggnadsprojekt.
- Grundläggande kunskap i att tillämpa Plan- och bygglagen (PBL) och Jordabalken, fastighetsbildningslagen mm.
- Projekt- eller processledarutbildning.
- Erfarenhet inom andra kommuner eller statlig myndighet.
Personliga kompetenser:
Vi ser att du som söker är driven och tycker om att utforska nya idéer. Din förmåga att arbeta effektivt och anpassa dig till snabba förändringar kommer att vara en värdefull tillgång i denna roll. Du är en trygg och affärsmässig person som står stadigt i komplexa lägen och fattar beslut med integritet. Struktur, ordning och ekonomisk kontroll är naturliga delar av ditt arbetssätt, och du driver projekt framåt med tydlighet och ansvar. Du kommunicerar klart och konsekvent, och skapar trygghet genom att vara både lösningsorienterad och noggrann. Du växlar lätt mellan helhet och detalj och har förmåga att se saker ur flera perspektiv. Som bollplank bidrar du med gott omdöme, analytisk förmåga och förmågan att lyfta blicken.
Övrig information
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.
Kommunledningsförvaltningen har fokus på ledning, samordning och uppföljning för att kommunkoncernen ska arbeta effektivt med invånarnas bästa i fokus. Förvaltningen leder och samordnar samhällsbyggandet och jobbar för hållbar tillväxt i Halmstads kommun. Tillsammans ansvarar vi också för styrning och utveckling av kommungemensamma frågor som HR, kommunikation, administration och ekonomi.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
